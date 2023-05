Acidente com retroescavadora em Almeirim provoca um ferido grave e dois ligeiros

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, esta quinta-feira, em Benfica do Ribatejo, Almeirim (Santarém), na colisão de uma viatura ligeira com uma retroescavadora do município, disse fonte da proteção civil.

Segundo o comando sub-regional da Lezíria, o alerta para o acidente foi dado às 11:11, tendo os feridos sido transportados para o Hospital Distrital de Santarém.

O acidente ocorreu na estrada que liga Benfica do Ribatejo a Foros de Benfica, na Quinta de Santa Marta.

No local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas das corporações de bombeiros de Almeirim, voluntários de Santarém e voluntários de Salvaterra de Magos e da GNR, disse a fonte.