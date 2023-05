Acidente com ambulância provocou sete feridos ligeiros em Tarouca

Uma colisão entre uma ambulância e uma viatura ligeira provocou, ao início da manhã desta terça-feira, sete feridos ligeiros numa estrada de Gouviães, no concelho de Tarouca, disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional do Douro.

A mesma fonte explicou que a ambulância dos Bombeiros Voluntários de Tarouca transportava seis doentes não urgentes.

"Os seis doentes e o condutor foram considerados feridos ligeiros. Foram transportados para o hospital de Vila Real apenas por precaução", acrescentou.

No local do acidente estiveram nove operacionais, apoiados por cinco viaturas.