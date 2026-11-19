A Acampada do Porto aprovou esta quinta-feira, 19 de novembro, em assembleia popular, reunir-se com o Governo, que tinha anunciado a receção a dois grupos associados a este movimento, mas em nome do coletivo como um todo.

O tema foi aprovado durante as votações da assembleia popular desta quinta-feira, na Praça D. João I, onde desde 10 de outubro têm protestado pelo direito à habitação, tendo sido votada a aceitação de um encontro.

Por outro lado, foi ainda aprovado o envio de uma carta em nome da Acampada, em vez de um contacto individualizado, cujo conteúdo será ainda submetido a assembleia popular e, mais tarde, divulgado.

A outra alínea deste ponto prende-se com a formação de uma comitiva, à semelhança do que aconteceu aquando da reunião com o Presidente da República, António José Seguro.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, disse quarta-feira na SIC Notícias que o Governo pretendia receber dois grupos desta acampada, após terem recibo uma carta destes manifestantes, sendo a reunião com a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

"A carta foi recebida no Porto e, portanto, nós estamos a receber quem pediu para ser recebido. Eu recebi a carta, analisámos a carta e, neste momento, estamos em condições de receber, nomeadamente essas duas associações que no Porto tiveram a oportunidade de nos fazer chegar a informação", afirmou.

No final da semana passada, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou a disponibilidade do Governo para dialogar com representantes dos movimentos pela habitação, frisando que já o tem feito, mas através, numa primeira fase, do Ministério da Habitação.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.