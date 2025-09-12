Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma das especialidades de Cristina Soeiro, também professora e formadora de polícias, é traçar perfis.
Uma das especialidades de Cristina Soeiro, também professora e formadora de polícias, é traçar perfis. Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Abuso sexual de crianças: em 92% dos casos o agressor não é um estranho

O DN conversou com Cristina Soeiro, que trabalha na Polícia Judiciária (PJ) com agressores, vítimas e a formar polícias. Na maior parte dos casos, o perigo está em casa, não na rua - os abusadores são pais, avôs, tios, padrastos. E a profissional vinca: não são “monstros”, como dizem, são homens (as mulheres são menos de 1% dos agressores).
Publicado a
crime
PJ
Psicologia
abuso sexual de crianças
