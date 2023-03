Aberto concurso para admissão de novos agentes na PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) abriu esta segunda-feira um concurso para a admissão de novos agentes, com candidaturas abertas até 27 de março, segundo aviso publicado no Diário da República.

Em comunicado, a direção nacional da PSP relembra que no ano passado foram alteradas algumas condições de acesso ao curso de formação de agentes, nomeadamente a idade mínima e máxima para ingresso, passando para os 18 e 30 anos, respetivamente, e os candidatos podem encontrar-se a frequentar o 12.º ano de escolaridade.

A PSP indica também que para os militares que tenham prestado serviço militar em regime de contrato, regime de contrato especial ou voluntariado, o tempo de serviço efetivo prestado é abatido à idade cronológica dos cidadãos, até ao limite de quatro anos.

Aquela polícia sublinha que "promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional" e incentiva todos os cidadãos que "reúnam condições para o efeito e que desejem contribuir para uma sociedade mais segura e inclusiva a apresentar a candidatura para integrar a PSP, independentemente da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual".

O aviso publicado no Diário da República refere ainda que o procedimento concursal aberto visa a constituição de reserva de recrutamento para o preenchimento das vagas para admissão ao curso de formação de agentes de polícia e ao curso de formação de agentes da banda de música que vierem a ser definidas por despacho conjunto dos ministros das Finanças e da Administração Interna.

No concurso aberto no ano passado candidataram-se perto de 4.000 pessoas e, após a validação das candidaturas e a prestação de provas, entraram 648 para o curso de formação de agentes, que começou em dezembro. Este curso de novos polícias que está a decorrer foi aberto para serem admitidos 1.020 agentes, o que significa que ficaram por preencher 40% das vagas.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, disse à Lusa que atualmente frequentam o curso de formação de agentes na Escola Prática da Polícia (EPP), em Torres Novas, Santarém, cerca de 570 candidatos, tendo já desistido perto de 80.

Paulo Santos afirmou que é útil a abertura de uma bolsa de recrutamento, sendo "evidente a necessidade de abrir concursos na PSP". "A questão que se coloca é se há condições nos concursos para preencher as necessidades. Aquilo que sabemos é que na abertura dos últimos concursos, principalmente no último, aqueles que concorreram ficaram muito abaixo daquilo que seriam as necessidades", precisou.

O presidente da ASPP sublinhou que há um problema na PSP de falta de atratividade, que está relacionada com os baixos salários, condições de trabalho e particularidade da profissão.

O sindicalista avançou ainda à Lusa que vão enviar, entre esta segunda-feira e terça-feira, ao Ministério da Administração Interna um ofício para pedir a abertura de um processo negocial para alteração das tabelas remuneratórias.