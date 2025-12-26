Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A Taluda já saiu: Saiba o número que vence o primeiro prémio da Lotaria de Natal
Sociedade

A Taluda já saiu: Saiba o número que vence o primeiro prémio da Lotaria de Natal

Com vendas recorde de 13,8 milhões de euros, a extração deste ano foi a mais concorrida dos últimos 15 anos.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O grande dia da lotaria chegou e a sorte sorriu a quem apostou no número 90.615. O primeiro prémio da Lotaria Clássica do Natal, no valor total de 12,5 milhões de euros (250 mil euros por cada fração), foi sorteado esta sexta-feira, 26 de dezembro, na Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Além do prémio principal, o sorteio ditou que o segundo prémio, de 2,5 milhões de euros, fosse para o número 90.507. Já o terceiro prémio, no valor de 1,25 milhões de euros, saiu ao número 37.401.

Esta edição da Lotaria de Natal não se destacou apenas pelos prémios, mas também pelo sucesso comercial. Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), as vendas atingiram os 13,8 milhões de euros, o que representa o melhor resultado dos últimos 15 anos e um crescimento de 9,3% em relação ao ano passado. No total, foram vendidas mais de 918 mil frações.

Jogos
Jogos Santa Casa
lotaria
Lotaria de Natal
Lotaria Clássica

