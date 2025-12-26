A Taluda já saiu: Saiba o número que vence o primeiro prémio da Lotaria de Natal

O grande dia da lotaria chegou e a sorte sorriu a quem apostou no número 90.615. O primeiro prémio da Lotaria Clássica do Natal, no valor total de 12,5 milhões de euros (250 mil euros por cada fração), foi sorteado esta sexta-feira, 26 de dezembro, na Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.Além do prémio principal, o sorteio ditou que o segundo prémio, de 2,5 milhões de euros, fosse para o número 90.507. Já o terceiro prémio, no valor de 1,25 milhões de euros, saiu ao número 37.401.Esta edição da Lotaria de Natal não se destacou apenas pelos prémios, mas também pelo sucesso comercial. Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), as vendas atingiram os 13,8 milhões de euros, o que representa o melhor resultado dos últimos 15 anos e um crescimento de 9,3% em relação ao ano passado. No total, foram vendidas mais de 918 mil frações.