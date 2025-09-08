Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Paulo Catarino, ex-secretário de Estado das Florestas
João Paulo Catarino, ex-secretário de Estado das FlorestasPedro Correia / Global Imagens
Sociedade

A “revolução” na propriedade rústica. “Está tudo estudado há anos. O que falta é coragem política”

João Paulo Catarino, ex-secretário de Estados das Florestas lamenta o adiamento da reforma que o PS deixou aprovada e avisa: “Um território abandonado é mais vulnerável, mais pobre e mais perigoso.”
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Incêndios
Florestas
edição impressa
Solos rústicos
João Paulo Catarino

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt