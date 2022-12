A cor é sobrevivência, vivência, sedução, espicaça-nos respostas instintivas e intuitivas, é um elemento de manipulação, modela-nos enquanto consumidores, apropria-se de objetos, de odores, de sabores, das nossas memórias. Sobre este mundo tangível e intangível, detém-se a poeta e docente universitária Rosa Alice Branco no livro As Cores das Coisas - Viagem pela Natureza e pelos Objetos (edição Contraponto). Aveirense de berço, autora de uma obra poética com 12 títulos, Rosa Alice Branco vê na cor o trunfo da imaginação. Propriedade que permitiu ao poeta Paul Éluard escrever o verso: "A terra é azul como uma laranja". "Um verso que se imiscuiu em mim como uma verdade poética indiscutível", sublinha a autora na introdução ao seu novo livro. Animais da Terra, primeiro livro de Rosa Alice Branco teve publicação em 1988. Reconhecida internacionalmente, a autora tem a sua poesia publicada em inúmeros países, tanto em livros como em revistas literárias. A par com a atividade literária, Rosa Alice Branco tem um doutoramento em Filosofia Contemporânea e dedica-se profissionalmente à Neuropsicologia da Perceção e à Estética.

Está profissionalmente ligada à Neuropsicologia da Perceção e à Estética, para além disso tem duas cores no seu nome. Aparentemente temos a conjugação perfeita para este livro. Mas terá razões mais profundas para o entregar aos escaparates.

Sim, no nome ainda encontra outro facto interessante, há uma rosa com a designação de Alice. Desde 1990 que leciono Psicologia da Perceção, mais tarde Teoria da Perceção, também Cultura do Ambiente e Cultura Contemporânea. De toda a vasta gramática visual, a cor foi sempre a linguagem que mais me cativou desde a infância. O meu pai foi cineasta [Vasco Branco]. Passávamos a vida em festivais de cinema e na nossa casa tínhamos uma espécie de sede de cinema de oposição ao regime de Salazar. Os filmes que não passavam no Cineclube onde o meu pai era presidente, eram exibidos em nossa casa. Além disso, todos os agostos, eu e os meus irmãos, íamos percorrer os museus da Europa com os meus pais. Víamos os museus e depois as cidades [risos]. O meu pai também era ceramista, pintor e escritor. O meu mundo rodeou-se de cor, mesmo no sentido da arte. Portugal é um país muito pequeno, mas com uma grande diversidade de cores. Vivo no Porto, vivi 15 anos em Lisboa e nasci em Aveiro, onde permaneci até perto dos 16 anos. Ali, tem as salinas, a reflexão da água salgada e toda aquela luz. Quando vinha ao Porto, uma cidade granítica, parecia-me sempre de noite. Também me recordo da primeira vez que fui ao Algarve e de ver as cores dos hibiscos. A paixão pela cor não é algo que procurei, foi algo que veio até mim.