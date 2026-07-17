Manequim Georgina permite mais e melhor investigação para aplicação real nas cirurgias
Leonardo Negrão
Sociedade

"A inteligência artificial na medicina não é em 2050. É este ano", defende médico Pedro Gouveia (com vídeo)

Conferência Medica AI reuniu médicos, investigadores, engenheiros e especialistas internacionais para defender uma transformação profunda do sistema de saúde. 
Cecília Carmo
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