Margarida A. Santos e Gilda Santos são especialistas em criminologia.
Sociedade

“A delinquência juvenil tem subido, mas não é uma subida alarmante”, avaliam especialistas

Margarida A. Santos e Gilda Santos, co-organizadoras da obra “Delinquência Juvenil, teoria, prática e avaliação”, frisam que, além de “prevenível”, para muitos jovens este pode ser apenas um “fenómeno transitório”.
