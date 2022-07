A celebrar 95 anos, Colónia de férias d' O Século arranca na segunda-feira

Começa já na segunda-feira (18 de julho) a histórica colónia de férias da Fundação O Século, que está a celebrar 95 anos. A data vai ser festejada com mais um verão, em que está prometida diversão, muita praia, sol e, claro está, brincadeira para centenas de crianças, entre os seis e os 12 anos, até 27 de agosto.

Os mais pequenos vão estar repartidos em seis turnos, sendo que neste "regresso à essência da antiga e tradicional Colónia Balnear, a Colónia de Férias de 2022 irá decorrer apenas em regime fechado (com dormida)", de forma a limitar possíveis infeções por covid-19 decorrentes de entradas e saídas, informa a organização. Medida que pretende garantir que as férias das crianças possam decorrer "em total segurança".

Bolsas sociais destinadas às crianças de famílias mairores dificuldades económicas

Tendo como objetivo ser uma colónia de férias para todos, a Fundação O Século, com o apoio da Fundação Ageas, "criou bolsas sociais destinadas às crianças de famílias com escalões de IRS mais baixos e com maiores dificuldades económicas".

As famílias mais carenciadas residentes no Concelho de Cascais também vão poder contar com bolsas sociais da autarquia para a inscrição na Colónia de Férias.

Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, Instituições e particulares poderão inscrever as crianças através do e-mail colonia@oseculo.pt ou no site da Fundação O Século em www.oseculo.pt

Faz este ano 95 anos que a colónia balnear acolheu as primeiras crianças, muitas das quais viram o mar pela primeira vez. A colónia de férias da Fundação O Século nasceu da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, que se instalou, em São Pedro do Estoril, numa antiga fábrica de conservas, a 10 de Setembro de 1927. Concretiza a ideia do então jornalista e diretor do extinto Jornal O Século, João Pereira da Rosa, tendo como objetivo proporcionar às crianças dias de férias na praia.

A Colónia de Férias é, atualmente, uma das 13 valências sociais da Fundação O Século, que desenvolve um vasto trabalho social desde a infância até à idade sénior, apoiando diariamente mais de 600 pessoas.