Um momento da produção do grafeno no laboratório do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, no Instituto Superior Técnico, sob a observação atenta do mestrando / estagiário Pedro Nobre.
Um momento da produção do grafeno no laboratório do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, no Instituto Superior Técnico, sob a observação atenta do mestrando / estagiário Pedro Nobre. FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

A “capa de invisibilidade” que nasceu num laboratório de Lisboa

Uma 'spin-off' do Técnico domou plasma a 4000°C para produzir o grafeno mais puro do mundo. Atraiu a atenção da NATO e irá criar uma fábrica de alta tecnologia em Vila Viçosa. Mas isto é só o princípio de uma série de aplicações civis que podem mudar o mundo.
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