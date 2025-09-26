Açores. Oito desalojados e 103 ocorrências em várias ilhas

A tempestade pós-tropical Gabrielle estava pelas 08:30 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje, a afastar-se do arquipélago dos Açores.Segundo a meteorologista Elsa Vieira, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, “a partir de agora vai começar a haver um aumento gradual [da melhoria] do estado do tempo” nos Açores.“Ainda poderá ocorrer alguma rajada, em especial na [ilha] Terceira e, até ao meio-dia, no grupo Oriental [São Miguel e Santa Maria], mas no grupo Oriental de 100/110 de quilómetros por hora [km/h]”, acrescentou.Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, até ao momento em que Elsa Vieira prestava declarações à Lusa, “a rajada mais elevada registada foi de 100 km/h por hora”.Relativamente ao grupo Central, a meteorologista adiantou que, para a ilha Terceira, irá ser feita uma atualização nos avisos meteorológicos (para vigorarem até por volta das 10:00 locais) e que os técnicos do IPMA ainda vão continuar atentos à situação.No grupo Oriental, as atenções continuam até ao meio-dia, “mas não com tanta gravidade como esteve no grupo Central”.