74 novos oficiais do Exército receberam as espadas
O ministro da Defesa, Nuno Melo, e o Chefe de Estado-Maior do Exército, Mendes Ferrão, entregaram algumas das espadas, "símbolo maior da autoridade militar e da vida de serviço à Pátria".
Valentina Marcelino
Numa cerimónia que decorreu na tarde desta quarta-feira, na Academia Militar, em Lisboa, 74 novos Oficiais receberam as espadas Espada, "símbolo maior da autoridade militar e da vida de serviço à Pátria".

Estes militares, que entram agora no Quadro Permanente de Oficiais, obtiveram grau de Mestre nas áreas de Ciências Militares (Infantaria, Artilharia e Cavalaria), Administração Militar, Engenharia Militar, Engenharia Eletrotécnica Militar (especialidades de Transmissões e Material), Engenharia Mecânica Militar, Ciências Farmacêuticas, Medicina e Medicina Veterinária.

Explica o Exército que "a entrega da Espada traduziu os valores cultivados ao longo da carreira e exaltou os mais legítimos princípios da honra, evidenciando disponibilidade, autoridade, lealdade, zelo, responsabilidade, correção, aprumo, respeito e amor a Portugal".

O ministro da Defesa, Nuno Melo, com o CEME ao lado, entrega a espada a um dos oficiais.DR

De acordo com fonte oficial do ramo, durante a cerimónia, que contou com a presença do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Eduardo Mendes Ferrão, sublinhou " a importância deste momento como um ponto de partida para a carreira militar, que exige dedicação contínua, estudo, capacidade de adaptação e liderança em ambientes complexos e desafiantes".

Destacou ainda que "o Exército se projeta no futuro através da modernização, integração tecnológica e desenvolvimento da força humana, equilibrando tradição e inovação, e que a verdadeira força da Instituição reside nas pessoas. Reforçou a necessidade de que os novos Oficiais combinem caráter, competência e visão, tornando-se líderes capazes de promover inovação, pensamento crítico e adaptabilidade, assegurando que o Exército se mantenha uma força coesa, capaz e pronta para servir Portugal".

