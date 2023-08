45,6 graus. Alvega e Pinhão com as temperaturas mais altas

Alvega e Pinhão registaram esta terça-feira o valor mais elevado da temperatura máxima em Portugal Continental, com 45,6 graus centígrados, enquanto em 50% do território estiveram temperaturas iguais ou superiores a 40°C.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as temperaturas máximas mais elevadas estiveram Alvega (Abrantes, Santarém) e Pinhão (Alijó, Vila Real) com 45.6°C, seguindo-se Tomar (Santarém), com 45.4°C e Lousã (Coimbra) com 45.2 °C.

"Até às (...) 18:00 do dia 22 de agosto de 2023, registaram-se no território do continente valores muito elevados da temperatura do ar", frisou.

Além de valores de temperatura máxima do ar iguais ou superiores a 40°C em cerca de 50 % do território, registaram-se também temperaturas acima de 42°C em 15% do território, detalhou o IPMA no comunicado.

Valores de temperatura máxima do ar iguais ou superiores a 35°C ocorreram em cerca de 80 % do território, enquanto temperaturas iguais ou superiores a 30°C ocorreram "em praticamente todo o território", com exceção de Cabo Carvoeiro, S. Pedro Muel, Santa Cruz, Cabo da Roca e Cabo Raso.

Em 20 estações foram ultrapassados os anteriores maiores valores da temperatura máxima para o mês de agosto: Pinhão (45,6°C), Tomar/Vale Donas (45,4°C), Lousã (45,2°C), Mirandela (43,8°C), Cabeceiras de Basto (43,5°C), Ansião (43,4°C), Nelas (42,8°C), Moimenta da Beira (42,5°C), Chaves/Aérodromo (42,4°C), Macedo Cavaleiros (41,5°C), Viseu/Aérodromo (41,1°C), Vila Real/Aérodromo (40,8°C), Miranda do Douro (40,8°C), Carrazeda (40,7°C), Bragança (40,6°C), Trancoso/Bandarra (40,1°C), Mogadouro (40°C), Vinhais (39,9°C), Luzim (39,8°C) e Montalegre (37,5°C).

Em sete destas estações -- Tomar/Vale Donas, Cabeceiras de Basto, Nelas, Viseu/Aérodromo, Trancoso/Bragança, Luzim e Montalegre - "foram excedidos os anteriores extremos absolutos".

"Esta situação deve-se à influência de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África, transportada na circulação resultante de um anticiclone localizado sobre o Golfo da Biscaia e de um vale depressionário centrado no sul da Península Ibérica, sendo reforçada por uma crista anticiclónica em altitude sobre a Península Ibérica", destacou o IPMA.

"Este padrão atmosférico tem também favorecido o transporte de poeiras sobre o território do Continente, que se prevê que continuem a afetar o território até, pelo menos, ao final da presente semana", acrescentou.

Para esta quarta-feira "são ainda esperados valores muito elevados da temperatura máxima do ar, que será superior a 40°C em grande parte do território, em especial nas regiões mais interiores, podendo também a média da temperatura máxima superar a do dia 22", salientou a mesma fonte.

A temperatura do ar é expectável que diminuía na quinta-feira, com valores de temperatura máxima em geral inferiores a 40°C, mas apenas inferiores a 30 °C na faixa costeira ocidental, enquanto na sexta-feira pevê-se uma nova descida da temperatura máxima, com valores inferiores a 30°C no Litoral Norte e Centro, entre 35 e 40°C na região Sul, vale do Tejo e Beira Baixa, e entre 30 e 35°C no restante território.

Mais de uma centena de concelhos de 14 distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Beja, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Porto, Vila Real e Bragança apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Portalegre em perigo muito elevado.

Outros concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja estão hoje em perigo elevado de incêndio.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até domingo.