45 mil jovens já vacinados este sábado e vice-almirante "emocionado"

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo quis acompanhar de perto o processo de vacinação dos jovens entre os 12 e 15 anos, que está a decorrer este fim de semana. E no posto de vacinação de Alcabideche O coordenador da task force para o processo de vacinação contra a covid-19 emocionou-se. Não só porque recebeu a informação que já estariam vacinadas durante amanhã 45 mil pessoas, como pelo incentivo que recebeu à chegada, com palmas.

Aos jornalistas, o vice-almirante admitiu que recebeu com agrado as palmas de jovens, que o acolheram à sua chegada. Recordou o episódio que se viu envolvido na semana passada quando foi insultado por um grupo de ativistas antivacinação para concluir: "A barreira do negacionismo é muito pequena em Portugal e ainda bem para nós".

Gouveia e Melo manifestou-se confiante que irá ser ultrapassado em muito o número de jovens inscritos para a vacinação e que se ficou por um terço do universo elegível. "Com esta pandemia é muito difícil fugir ao vírus", disse, recordando a proximidade da abertura do ano letivo. E recomendou aos pais que sigam as recomendações da DGS e vacinem os filhos.

O coordenador da task force para a vacinação admitiu ainda aos jornalistas que "faz sentido" uma terceira dose para os mais vulneráveis, mas sempre com a ressalva: "Não sou técnico".

"Estamos a acabar um processo de emergência, com esforço coletivo, incluindo da população, e essa terceira dose será já num processo normal", afirmou.