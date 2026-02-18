João Queiroz e Melo fez o primeiro transplante cardíaco há 40 anos no Hospital Santa Cruz.
João Queiroz e Melo fez o primeiro transplante cardíaco há 40 anos no Hospital Santa Cruz. Paulo Spranger
40 anos após primeiro transplante cardíaco, Queiroz e Melo diz: “Medicina não pode estar dissociada do ambiente e da economia circular”

A 18 de fevereiro de 1986, uma equipa “motivada” e “preparada” fez o primeiro transplante cardíaco no país. A notícia correu mundo, precisamente no ano da entrada na UE. Quarenta anos depois, o cirurgião Queiroz e Melo assume que o feito contribuiu para melhorar os cuidados no país, mas que o futuro da Saúde continua a ser uma preocupação para si, sobretudo pela resistência à mudança e pela desumanização.
