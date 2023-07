Homicida de Lagos em fuga há 21 anos foi detido pela PJ na Polónia

As autoridades policiais detiveram, na Polónia, um homem suspeito de um homicídio qualificado cometido com arma branca em Lagos, no Algarve, em novembro de 2002, anunciou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção foi feita ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido pelo Ministério Público de Lagos e o homem, de 55 anos, foi extraditado para Portugal, encontrando-se em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução de Portimão, precisou a PJ num comunicado.

Em causa estão factos ocorridos em Bensafrim, no concelho de Lagos, distrito de Faro, a 03 de novembro de 2002, quando o detido, "na sequência de uma discussão por motivos fúteis", atacou a vítima com uma faca e "desferiu um golpe no pescoço", que acabou por "causar a morte", contextualizou a mesma fonte.

A PJ esclareceu que, "após a agressão fatal", o homem "pôs-se em fuga para local incerto e desconhecido", mas foi finalmente "localizado na Polónia, onde foi dado cumprimento ao mandado de detenção de eficácia internacional e extraditado para Portugal" por elementos da corporação policial portuguesa.

"O detido, de 55 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescentou a PJ.