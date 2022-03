12.700 sismos numa semana. Marcelo visita São Jorge este domingo

O presidente do Governo dos Açores confirmou este sábado que o Presidente da República desloca-se no domingo à ilha de São Jorge, onde se regista uma crise sísmica desde 19 de março, com 12.700 sismos desde então.

Após o briefing diário das autoridades regionais e locais, José Manuel Bolieiro adiantou que Marcelo Rebelo de Sousa deverá chegar à ilha do Grupo Central dos Açores por volta das 15:30 (16:30 de Lisboa), "para dar sinal claro da proximidade e da solidariedade".

Na sexta-feira, Marcelo rebelo de Sousa tinha manifestado intenção de se deslocar à ilha, considerando que "não há razão para insegurança".

"Quando falei com ele [presidente do Governo Regional] hoje, ainda estava em São Jorge e eu penso muito brevemente ir a São Jorge também", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, em Fátima.

"É uma situação incómoda aqueles micro, microssismos, mas que não há razão para insegurança", declarou, explicando haver "um acompanhamento a médio prazo das consequências, da evolução e, naturalmente, a montagem dos esquemas para uma eventual situação que neste momento não está prevista".

Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, "ele próprio deu o exemplo, porque foi dormir a São Jorge".

Domingo, irá o próprio à ilha, onde, desde 19 de março, se registaram 12.700 sismos, mais do dobro de todos os sismos registados no arquipélago em 2021.

A informação foi avançada hoje pelo presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), após o briefing diário das autoridades regionais e locais, que decorreu na vila das Velas.

"Neste momento, só para o sistema fissural de Manadas, onde está a acontecer esta crise sísmica há cerca de sete dias, temos mais do dobro do que aqueles que foram registados em toda a região autónoma dos Açores em 2021", afirmou Rui Marques.

Segundo disse, está a verificar-se atualmente uma "diminuição da energia libertada e, como tal, a magnitude média tem vindo a diminuir", o que faz com as pessoas estejam a sentir menos sismicidade.

"Neste momento, passamos os 12.700 sismos já registados, dos quais 187 foram sentidos pela população e só três desde a meia-noite de hoje", afirmou Rui Marques, ao avançar que a frequência dos sismos mantém-se "extremamente acima dos valores normais para os Açores" e que continua a vigorar o alerta vulcânico V4, (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de erupção".

A crise sismovulcânica em São Jorge iniciou-se às 16:05 de dia 19, tendo o sismo mais energético ocorrido nesse mesmo dia às 18:41 com uma magnitude de 3,3, na escala de Richter, mas provocar danos.

Segundo os dados provisórios dos Censos 2021, a ilha de São Jorge tem 8.373 habitantes, dos quais 4.936 no concelho das Velas e 3.437 no concelho da Calheta.