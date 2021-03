1º ciclo, livrarias, cabeleireiros e venda ao postigo. A abertura a "conta-gotas" do país

Um plano de reabertura progressivo, em quatro fases a "conta-gotas", como apelidou o primeiro-ministro.

"O que vai acontecer a partir de agora depende de todos nós, se mantivermos a disciplina individual, como o uso de máscara, a desinfeção das mãos, o distanciamento físico e o evitar de ajuntamentos. Se assim não for teremos que voltar para trás", explicou o primeiro-ministro (leias as quatro fases mais abaixo neste texto).

"É um programa conservador de forma a não corrermos riscos excessivos. O que significa sacrifícios acrescidos para as empresas, para quem vive do seu trabalho e para a economia nacional"

O primeiro-ministro indicou ainda que o "dever geral de recolhimento mantém-se até à Páscoa". Esse dever irá manter-se enquanto o país estiver em estado de emergência.

Costa admite voltar atrás no desconfinamento

António Costa explicou que o programa de desconfinamento irá ser avaliada "a cada 15 dias, sendo que o "R" é calculado a cada dois dias", acrescentando que "se o risco de transmissão diminuir estaremos confortáveis com as medidas previstas e até com possibilidade de as alargar. Se a evolução da pandemia se degradar, com maior número de casos e serão tomadas medidas", sublinhou.

"Sempre que ultrapassarmos 120 casos por 100 mil habitantes ou que o nível de transmissibilidade (R) ultrapasse o 1, teremos de rever as medidas. O R atual é de 0,78."

Regras gerais a aplicar:

• Teletrabalho, sempre que possível;

• Horários de funcionamento:

21h durante a semana;

13h ao fim de semana e feriados ou 19h para retalho alimentar;

• Proibição de circulação entre concelhos em 20-21/03 e de 26/03 a 5/04 (Páscoa)

Medidas a partir da próxima 2ª feira, 15 de março, (1ª fase)

• Creches, pré-escolar e 1.º ciclo (e ATLs para as mesmas idades);

• Comércio ao postigo;

• Cabeleireiros, manicures e similares;

• Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária;

• Bibliotecas e arquivos

A partir de 5 de abril (2ª fase), o que abre:

• 2.º e 3.º ciclos (e ATLs para as mesmas idades);

• Equipamentos sociais na área da deficiência;

• Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

• Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

• Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

• Esplanadas (máx. 4 pessoas);

• Modalidades desportivas de baixo risco;

• Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

A partir de 19 de abril (3ª fase), o que abre:

• Ensino secundário;

• Ensino superior;

• Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

• Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

• Todas as lojas e centros comerciais;

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 4 pessoas ou 6 em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriados;

• Modalidades desportivas de médio risco

• Atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

• Eventos exteriores com diminuição de lotação;

• Casamentos e batizados com 25% de lotação.

3 de maio (4ª fase)

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 6 pessoas ou 10 em esplanadas) sem limite de horário;

• Todas as modalidades desportivas;

• Atividade física ao ar livre e ginásios;

• Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;

• Casamentos e batizados com 50% de lotação.

Na conferência de imprensa o primeiro-ministro indicou que o plano não foi apresentado anteriormente "porque queríamos portugueses focados no confinamento"

"Entendemos que queríamos manter os portugueses focados no confinamento. Este é um passo relativamente modesto. Graças aos portugueses chegamos ao momento de olhar para o desconfinamento", indicou.

António Costa avançou que "no final deste mês teremos 80% dos maiores de 80 anos vacinados" explicando que a "produção mundial de vacinas tem sido inferior ao previsto, o que levou a um ajustamento no plano de vacinação, que está a ser cumprido. No final deste mês teremos 80% dos maiores de 80 anos vacinados. Continua a ser possível chegarmos ao final do verão com 70% da população vacinada"