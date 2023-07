Metropolitano de Lisboa reforça operação na JMJ

O Metropolitano de Lisboa vai reforçar a sua operação de 29 de julho a 06 de agosto devido ao possível número elevado de passageiros durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Haverá mais oferta de transporte e serão reforçados os colaboradores e vigilantes nas estações, bem como de equipas de promotores e de voluntários do metro para apoio ao cliente.

Durante todo o horário de operação (das 06h30 às 01h00), haverá um aumento substancial na oferta em todas as linhas. Esse reforço será realizado mediante a utilização de comboios de seis carruagens, um aumento na frequência das partidas dos comboios e uma significativa redução nos tempos de espera.

Vão também aumentar o número de funcionários nas estações com maior previsão de afluência durante a JMJ, nomeadamente no Aeroporto, Oriente, Alameda, São Sebastião, Campo Grande, Cais do Sodré, Marquês de Pombal, Restauradores, Santa Apolónia e Entre Campos.

Nos dias 1, 3 e 4 de agosto (dias de eventos no Parque Eduardo VII), as estações Picoas, Parque, Marquês de Pombal e Avenida estarão encerradas a partir das 11h00 até às 01h00. No dia 6 de agosto (evento no Parque Tejo) a estação Moscavide encerrará a partir das 12h00, também até ao final da exploração.

Os horários e estações indicadas poderão sofrer alterações de acordo com as indicações das forças de segurança e da organização do evento.

O Metropolitano de Lisboa sugere a utilização do cartão bancário contactless, telemóvel ou smartwach para validação das viagens diretamente nos canais de entrada e de saída sem necessidade de aquisição prévia do título de transporte. E recomenda a utilização da aplicação gratuita de mobilidade urbana "Moovit", disponível nas plataformas IOS e Android, bem como através do site do Metropolitano de Lisboa.

Trata-se de uma aplicação multimodal que combina a informação do Metropolitano de Lisboa com outras opções de mobilidade urbana na área Metropolitana de Lisboa, como o autocarro, elétrico, barco, comboio, metro ligeiro, ferry e, ainda, e-scooters.