Federação dos Advogados de Língua Portuguesa realiza congresso internacional

A Federação dos Advogados de Língua Portuguesa (FALP) vai realizar um congresso internacional, num evento que terá lugar na cidade de São Paulo, Brasil, entre os dias 21 e 22 de novembro.

Com o apoio do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), o tema do congresso é "Desafios da Advocacia Lusófona" e conta com um painel de oradores ligados à advocacia de países de língua portuguesa como Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau e Portugal, como forma de fomentar as relações profissionais entre os advogados de língua portuguesa das diversas jurisdições.

Serão ainda debatidos nos dias temas como a sobrevivência da Democracia, a violência contra a mulher, Investimentos estrangeiros nos pós-pandemia nos países de língua portuguesa e o papel do advogado na implementação do ESG nas empresas.

Esta é a primeira vez desde da sua criação em 2020, que a FALP organiza um congresso à escala internacional, "onde são esperados algumas centenas de participantes, provenientes das mais variadas geografias para debater alguns dos principais desafios que atualmente se colocam nas diferentes jurisdições da lusofonia", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

A FALP é uma instituição sem sem fins lucrativos que representa os advogados de língua portuguesa que exercem a sua profissão em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A instituição foca-se em quatro áreas: direitos e garantias; ciência e investigação; educação e formação; e promoção.