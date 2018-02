Pub

Dois enfermeiros foram agredidos e outros dois foram alvo de ameaças de agressão, em janeiro, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho denunciou esta quinta-feira o Sindicato dos Enfermeiros.

A vice-presidente do sindicato, Mariana Tomás disse à agência Lusa que os enfermeiros envolvidos "trabalham na zona de triagem de doentes" e que os incidentes ocorreram por os "agressores terem discordado da cor atribuída" no processo.

Das agressões resultaram "braços e costelas partidas e traumatismo craniano" enquanto os outros dois "estão a receber apoio psicológico", relatou a dirigente sindical.

"A violência nos hospitais é mais comum do que se pensa, o problema é que os enfermeiros não se defendem, as queixas não são apresentadas e as coisas continuam a acontecer", acrescentou.

O hospital prefere remeter-se ao silêncio, assegurando Mariana Tomás que os quatro enfermeiros envolvidos nos incidentes "foram e continuam a ser assistidos no hospital no âmbito da medicina no trabalho".

Até mesmo dentro dos internamentos "há agressões", denunciou ao mesmo tempo que reclama "mais segurança" para os hospitais.

"A falta de segurança é mais frequente do que se supõe, porque nem sempre a polícia tem os agentes suficientes para assegurar, mas as agressões acontecem mesmo com a autoridade presente", lamentou.

A Lusa tentou ouvir a Administração Regional de Saúde do Norte sobre as agressões, mas tal não foi possível até ao momento.