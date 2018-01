Pub

No primeiro debate quinzenal do ano de 2018, o primeiro-ministro, António Costa, abriu o tempo de intervenções. Este é também o último debate quinzenal de Passos Coelho como líder do PSD.

No primeiro debate quinzenal do ano de 2018, o PSD questionou o primeiro-ministro acerca das declarações da ministra da Justiça, Francisca, Van Dunem, hoje, em entrevista à TSF, que deu a entender que mandato de procuradora-geral da República não será renovado. António Costa respondeu que ainda não há nenhuma decisão e que a governante "deu a sua opinião jurídica pessoal".

"Se me pergunta, tenderei a dizer que a interpretação da ministra da Justiça está correta, mas é absolutamente prematuro discutir o tema, não vou assumir em nome do Governo uma posição que o Governo não analisou", assegurou.