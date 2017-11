Pub

Entrevista ao líder da CGTP, Arménio Carlos

Exige ao governo o descongelamento de todo o tipo de carreiras de todos os funcionários públicos, incluindo os professores, que constituem, de resto, o maior exército de funcionários públicos à espera de uma promoção que ficou congelada. Estamos a falar de um universo de cerca de 200 000 funcionários públicos e de perto de mil milhões de euros nas contas do Estado. Acredita que com este cenário o governo vai ceder?

Estamos a falar de trabalhadores que, neste caso concreto, são trabalhadores do Estado e são credores e, se é verdade que o governo diz que tem de cumprir os compromissos com os credores internacionais, não pode deixar de respeitar o cumprimento dos compromissos com os credores nacionais que tem ao seu serviço. Aquilo que nós propomos é que tal como se encontrou uma solução para iniciar o processo negocial com os professores, todas as outras carreiras profissionais que estejam na mesma situação tenham o mesmo tipo de solução.

O que é que poderia ser uma boa solução de compromisso - recordo que o primeiro-ministro já disse que descongelar não é rescrever o passado e, também, que não há dinheiro para tudo, aliás o Presidente da República também veio dizer que é impossível refazer a história (a expressão não é minha) -, nesta situação, nestes casos da necessidade de descongelamento que a CGTP reivindica?

Se é verdade que não se pode refazer a história, também é por demais evidente que não se pode repetir os erros da história que tivemos. Neste caso em concreto, aquilo que nós entendemos é que tem de se abrir rapidamente o espaço de diálogo, de negociação, mas com eficácia para ultrapassarmos os problemas que tivemos ao longo do último ano, em que houve muitas reuniões, houve muita conversa, mas não houve rigorosamente resultados nenhuns. Se, porventura, o governo estivesse mais sensível, mais atento às propostas, às reivindicações dos sindicatos da CGTP, algumas delas, como as que resultaram agora desta greve dos professores, poderiam já estar resolvidas há muito tempo. É por isso que dizemos que este é um espaço oportuno para se resolver problemas: o governo está a meio do mandato, portanto tem obrigação de olhar para os profissionais que estão ao seu serviço e encontrar soluções com os sindicatos da CGTP para responder a um conjunto de propostas e reivindicações. É durante este mandato e esta legislatura que os problemas têm de ficar resolvidos. Da parte dos sindicatos há toda a disponibilidade para se encontrarem soluções, da parte do governo espera-se que tenha aprendido com o passado e não repita, no presente ou no futuro, os erros que cometeu no passado. Dialogar sim, negociar sim, mas agora chegou o momento de dar eficácia a essa negociação. Se me perguntar se são duzentos, se são trezentos milhões, onde é que se vão aplicar, isso faz parte da negociação; os sindicatos não têm uma posição fechada, têm uma posição aberta, disponível, agora é preciso que o governo também perceba que não vale dizer para a opinião pública que não há dinheiro. Pelo contrário, nós olhamos para o Orçamento do Estado e verificamos que este Orçamento continua desequilibrado, porque há uma despesa supérflua que continua a ser feita - falamos nas PPP, há muito dinheiro para as PPP -, nas duas rodoviárias e na saúde há cerca de mil e seiscentos milhões de euros, portanto não houve renegociação e tem de haver renegociação. Por exemplo, nas rendas das PPP das rodoviárias o Estado vai pagar no ano que vem 8%. Não há nenhum banco que pague 8%. Se reduzíssemos para 4% podíamos poupar seiscentos milhões de euros.

(...)

Já disse duas vezes que o governo não escutou, não esteve atento às reivindicações da CGTP no último ano e meio, dois anos, estamos a falar da primeira metade da legislatura onde a contestação sindical, a contestação social nas ruas, esteve quase ausente. Lamenta esse quase silêncio ou saída de palco dos sindicatos durante o arranque da legislatura? Crê que teria havido outra resposta do governo se a CGTP tivesse mantido o perfil que trazia de trás?

Sabe que nós não fazemos a luta pela luta e, neste caso em concreto, no início de 2016 o que nós tivemos foi a concretização de um conjunto de compromissos que o PS, com o PCP, o Bloco de Esquerda e Os Verdes, assumiu e implementou. Estou a lembrar-me da reposição dos feriados, mas não só, da eliminação da sobretaxa do IRS, tudo isso. Quer queiramos quer não, houve ali um sinal, um sinal de travagem em relação ao processo de redução de rendimentos e direitos e de início de um processo de reposição. É evidente que, neste contexto, nós damos o benefício da dúvida. Portanto, havendo aqui resposta a alguns dos problemas, chamamos a atenção de que, sendo importante essa devolução de rendimentos ou o seu início, o governo não poderia pensar que estávamos num processo que se iniciava e que depois estagnava, e foi isso precisamente o que se passou. Há uma estagnação do processo que ficou longe de corresponder às expectativas dos trabalhadores e das populações e que originou, neste caso em concreto, algumas frustrações que, como tiveram agora oportunidade de verificar, ao longo dos últimos meses tem gerado um conjunto de lutas não só no setor público. No setor público e no setor privado. As greves estão a aumentar em Portugal e isso só se verifica porque o governo continua a não dar resposta a três questões fundamentais: a legislação laboral que continuamos a ter e que todos reconhecem...

Na mais recente entrevista do líder da UGT, ele disse ter um certo sentimento de alguma orfandade em relação ao movimento sindical, disse notar haver esse sentimento na relação que o movimento sindical tem com o poder político. O senhor partilha de alguma forma esse sentimento?

Não, por uma razão muito simples: se porventura o poder político não ouvir os sindicatos da CGTP serão os trabalhadores e o povo a fazerem-se ouvir. Portanto, esta é a resposta, ou seja, ou o governo percebe que tem de negociar e procurar encontrar soluções connosco ou não o faz e, naturalmente, amanhã será confrontado com mais problemas. Há uma coisa de que nós não abdicamos, que é a de sermos coerentes com aqueles que representamos e, independentemente de quem esteja no governo ou de quem tenha maioria na Assembleia da República, em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, estão os trabalhadores e as suas famílias.

Mas o governo ouve hoje menos do que há um ano ou há um ano e meio?

Não, a questão não se trata apenas de ouvir, eles ouvir até ouvem, mas eu quando falo em ouvir falo em ter depois consequência do ponto de vista das respostas. Não há dúvida de que temos hoje muito mais diálogo com este governo do que tínhamos com o anterior, isso não está em causa. A questão de fundo não é essa, é que para nós não basta estarmos a conversar, a dialogar, nós apresentamos as nossas posições, as nossas propostas, criticamos e apresentamos soluções, a partir daí o que nós queremos são resultados. (...)

Diz-nos que precisa de sinais do governo e que teve esses sinais durante a primeira metade da legislatura, daí alguma acalmia social em Portugal. Que sinais é que eram necessários agora, nesta segunda metade, para que a CGTP voltasse a entrar nesse registo de alguma paz?

Para nós é importante a reposição de rendimentos e direitos mas, digamos que isto faz parte de um processo. Os problemas estruturais, as causas que estão na origem das desigualdades e do empobrecimento laboral - porque é disso que estamos a falar, há um empobrecimento geral, mas dentro deste há um empobrecimento laboral -, 11% dos trabalhadores que trabalham todos os dias caíram abaixo do limiar da pobreza, 42% de desempregados que não têm qualquer proteção social, são problemas que nós queremos resolver. Quais são as três questões que para nós são fundamentais? Temos de rever as normas gravosas da legislação do trabalho. Não basta o senhor ministro do Trabalho ter dito, e bem, que a legislação do trabalho está desequilibrada a favor das entidades patronais e contra os trabalhadores, o que nós queremos é que isso agora tenha consequências.

(...)