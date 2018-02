Pub

O fogo deflagrou ontem à noite na sala da caldeira. Não houve feridos

Um incêndio provocado pelo rebentamento de uma caldeira, ontem à noite, no Hospital de Santo António, no Porto, parou o bloco operatório. As cirurgias programadas para hoje e para amanhã foram canceladas. O bloco das urgências continua a funcionar dentro da normalidade.

De acordo com fonte do hospital, citada pela SIC, o incêndio deflagrou numa parte técnica - na sala das máquinas - que fica na parte inferior do auditório da unidade de saúde. Uma equipa de técnicos já se encontra no hospital a avaliar a situação e a reparação da caldeira irá demorar "um ou dois dias", segundo a mesma fonte.

"Tratou-se de um problema na caldeira que resultou num derrame de líquido termofluido, que danificou as bombas circuladoras", esclareceu uma fonte hospital à agência Lusa.

O fogo não provocou feridos, mas o bloco operatório estará encerrado esta terça e quarta-feira, e o aquecimento de águas também foi afetado.

O alerta foi recebido às 23h33 no Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto e considerado extinto pouco tempo depois, às 00h07.

Foram mobilizados meios dos Sapadores e dos Bombeiros Voluntários do Porto, num total de 17 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

