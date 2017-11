Pub

É o capítulo faz uma análise detalhada a casos de sobrevivência, a vítimas mortais encontradas e a problemas nas comunicações

Os pontos em causa no relatório elaborado pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, analisam várias situações, entre elas casos de sobrevivência por as pessoas terem permanecido em casa ou em tanques de água, alguns feridos que foram socorridos, as pessoas que foram encontradas já sem vida, mas salvaguardam a identidade dos envolvidos, bem como alguns dos locais onde ocorreram as situações.

Há relatos, alguns deles, já tornados públicos por reportagens realizadas durante os incêndios.

No caso do Nodeirinho, o relatório descreve o seguinte:

"Nesta pequena aldeia houve um grupo de onze pessoas que se salvaram permanecendo no tanque público situado no centro do lugar de Nodeirinho. Os primeiros a fazê-lo terão sido T105, o seu marido T095 e a sua mãe T096, para dar proteção à sua mãe, que por ter dificuldades em se deslocar recusou sair da aldeia. Conseguiram transportá-la para a água quando o incêndio chegou junto da aldeia. Apesar de as chamas não se terem aproximado do tanque, sentiram um grande desconforto pelo calor e pela radiação. Outras pessoas que viviam ou estavam em Nodeirinho, meteram-se igualmente dentro do tanque que tem 2 por 5m2 e 0,8m de profundidade."

São relatados também situações semelhantes nas localidades de Pobrais, Sarzedas de S. Pedro e Moita.

O relatório apresenta relatos de "casos de sobrevivência" como o exemplo seguinte:

"Em Pobrais, S032 e a sua esposa, , viram sair da aldeia um grande número de pessoas nos seus carros, decidiu manter-se para defender a sua casa. Esta oferecia boas condições de segurança, mas em sua volta havia alguns quintais de vizinhos que tinham muito material incandescente. Utilizando mangueiras e, mais tarde baldes de água, conseguiu apagar focos de incêndio nos terrenos em volta e nos quintais vizinhos, tendo conseguido salvar não apenas a sua casa, mas a do seu vizinho S008. Em contrapartida, a casa do casal viria a arder completamente. Na mesma rua, vivia S033, que apesarviver só e de ver sair vários dos seus vizinhos, decidiu permanecer em casa. Com água andou a apagar focos de incêndio próximo da casa. Um pouco mais abaixo era a casa de V064, que acabaria por arder e ruir, causando a sua morte."

Há ainda relatos detalhados do momento em que os bombeiros começaram a encontrar cadáveres. Este excerto é de um desses relatos:

"...Este disse-lhe para continuar na 236-1 que haveria lá problemas. Depois de terem tirado os idosos regressaram à EN 236-1, deixaram o carro parado, porque estava um pinheiro caído. Junto do tronco encontraram um cadáver. Aqui começa todo o procedimento de levantamento dos corpos que iam vendo. Foram à procura nos veículos todos, nalguns foi possível identificar cadáveres, muitos dentro dos veículos (a maior parte). Nesse troço contaram 19 ou 20 corpos e fizeram essa comunicação, uma vez que não conseguiram falar diretamente para o PCO (não tinham rede telemóvel e o SIRESP também não permitia fazer isso) fizeram essa comunicação para Lisboa, via rádio. Trocaram de canal, ligaram o canal nacional e passaram essa informação para o Comando Nacional; quem estivesse via rádio naquele canal ouviria a conversa. Passaram a informação de onde estavam (passaram as coordenadas), o cenário que tinham encontrado até ali e o número de vítimas mortais que já tinha conseguido contabilizar. T103 indica que identificaram 19 vítimas, de pessoas nesse troço, mas que o número seria superior. Isto pelas 22:30, já não havia nada a arder, nem carros. Havia muito fumo. Nessa altura não havia ninguém, passado 15 minutos passou uma patrulha da GNR..."

A Comissão Nacional de Proteção Dados (CNPD) vetou a publicação integral do capítulo 6 do relatório elaborado por Domingos Xavier Viegas sobre os incêndios de Pedrógão Grande, permitindo apenas que os familiares das vítimas tenham acesso à informação.

Apesar do veto, a Comissão Nacional de Proteção Dados autorizou a publicação de alguns pontos do capítulo 6, desde que previamente sejam colocados no anonimato "alguns elementos que podem permitir indiretamente a identificação dos intervenientes" e que "cada um dos intervenientes der o consentimento".

Consulte aqui o relatório divulgado

