Um parafuso quase caiu em cima de um casal de turistas e de um português que estavam a passear numa zona, mesmo por baixo da Ponte 25 de Abril. Uma estrutura que apresenta falhas de segurança, segundo um relatório do LNEC, divulgado hoje pela Visão

Foram encontradas "fissuras" numa zona estrutural da Ponte 25 de Abril, que podem afetar a segurança. Esta foi uma das conclusões do relatório que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) entregou ao Governo em fevereiro e cujos pormenores são publicados esta quinta-feira pela revista Visão.

Após ter sido revelado este relatório, o executivo de António Costa anunciou esta quarta-feira a realização de obras na Ponte 25 de Abril, cujo orçamento é de 18 milhões de euros.

O documento agora publicado deixa um sério aviso ao Executivo de António Costa sobre o estado da estrutura que liga as duas margens do rio Tejo. Diz que, se não forem tomadas medidas urgentes, poderá ser necessário restringir o tráfego de pesados e de comboios de mercadorias.

A publicação conta ainda que, com base num modelo matemático "extremamente complexo", o LNEC refere em relatório o que pode acontecer caso não se faça uma intervenção e as fissuras nas estruturas continuem a aumentar. Os técnicos não afastam a possibilidade de um dia haver mesmo o risco de "colapso". Mas para já, a ponte é segura, referem os peritos.

Além do que diz o LNEC, a Visão teve acesso a outros documentos, nomeadamente do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), que nos últimos relatórios mensais deixa avisos ao Governo sobre a degradação da estrutura, por onde passam todos os os dias uma média de 160 mil automóveis. "As fissuras das treliças transversais aumentam em número e em comprimento", refere o documento.

O ISQ admite até parafusos soltos, nomeadamente no sistema de fixação das travessas dos caminhos-de-ferro. A Visão relata um caso insólito e grave relacionado com esta anomalia na ponte. Um parafuso em aço com cerca de 60 centímetros e três quilos quase ia caindo em cima de um casal de turistas e de um português que passeavam numa zona mesmo por baixo da ponte.