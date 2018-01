Pub

Advogado de profissão, Rui Pena foi ministro da Reforma Administrativa (1978) e da Defesa (2001/2002)

O advogado e antigo ministro Rui Pena faleceu esta segunda-feira, soube o DN.

Fonte do seu escritório, CMS Rui Pena e Arnaut, confirmou a informação mas escusou-se a adiantar pormenores.

Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena, 78 anos, foi ministro da Reforma Administrativa no segundo Governo Constitucional (1978) e ministro da Defesa (2001/2002).

Especialista em Direito Administrativo, Rui Pena dedicava-se em particular às áreas da Contratação Pública, Energia e Ambiente, tendo ajudado a fundar diversas sociedades de advogados.

Na política, foi militante do CDS - pelo qual foi ministro da Reforma Administrativa num governo de coligação liderado por Mário Soares - e, anos mais tarde, aproximou-se do PS e integrou o segundo governo de António Guterres, como titular da pasta da Defesa.

Nesta pasta, assinou a entrada de Portugal no programa de construção europeu da aeronave militar A400M, do qual o país saiu poucos anos depois e com Paulo Portas como titular do cargo.

Rui Pena nasceu a 25 de dezembro de 1939, em Assentiz, Torres Novas, e licenciou-se em 1962 pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.