Uma explosão numa sucata de Pedroso, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, provocou hoje dois feridos graves, com queimaduras "em 90% do corpo"

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Gaia, a explosão aconteceu pelas 09:22, numa sucata situada na Travessa da Seada, em Pedroso.

O acidente "provocou dois feridos graves" que foram transportados para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com os Bombeiros dos Carvalhos, que estiveram no local, a explosão "terá sido provocada por várias bilhas de gás".

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros dos Carvalhos indicou que a ocorrência foi dada por encerrada pelas 11:00.