Num raio de 30 quilómetros de Arraiolos, o sismo que ocorreu esta segunda-feira às 11.51, e que atingiu os 4,9 na escala de Richter, é o mais forte dos últimos 58 anos. Ou seja, é o de maior intensidade desde que se iniciaram ali os registos sísmicos, em 1960 - poderá mesmo ser relativamente a um período mais alargado de tempo, mas não há registos.

Segundo Fernando Carrilho, chefe da divisão de sismologia do IPMA, o hipocentro foi a 12 km de profundidade, a Norte de Arraiolos, associado a uma falha orientada de Este para Oeste. Esta falha não está relaciona com as falhas de maior perigosidade sísmica para Portugal continental, que são as da zona de Lisboa e Vale inferior do Tejo e a fronteira das placas da Eurásia e africana, a sul do Algarve.

Três minutos depois do sismo houve uma réplica que atingiu os 2,5 na escala de Richter. Ao todo já houve quatro réplicas, até ao momento - a última às 12.28 e atingiu 1,3 graus de magnitude -, mas nenhuma foi sentida pela população.