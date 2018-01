Pub

Bastonária partilha imagens do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Profissionais afirmam que "doentes estão submetidos a autênticas torturas"

Ana Rita Cavaco, a Bastonária da Ordem dos Advogados, partilhou este domingo um post no Facebook que já foi visto por mais de um milhão de pessoas. A publicação mostra imagens do Serviço de Urgência no Centro Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro, partilhadas inicialmente por Sérgio Branco, presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros.

A acompanhar o post, a Bastonária escreveu: "Luto todos os dias contra esta vergonha. Atacam-me violentamente por dizer que a dignidade das pessoas está no lixo no que diz respeito ao SNS. O SNS é matéria de Segurança Nacional, estruturante para a democracia e liberdade do país" e sublinha que está "orgulhosa" dos enfermeiros que denunciaram a situação.

"Estou muito orgulhosa dos "meus" Enfermeiros. Os Enfermeiros Portugueses são uns heróis. E perderam o medo. Nunca me calarei, recusem connosco este país.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A acompanhar as imagens, os enfermeiros autores das fotografias e da denúncia, explicam que pretendem "divulgar a todos os meios de comunicação a crescente degradação das condições assistenciais", uma situação que se arrasta "há mais de dois anos com conhecimento e conivências do CA [Conselho de Administração], que nada tem feito até ao momento para resolver de forma eficaz as condições deploráveis a que são sujeitos os doentes e profissionais de saúde", acusam.

A equipa de enfermeiros da unidade de saúde diz ainda que "tudo muda" quando são "visitados pela Comunicação Social "num mágico 'empurrar de gente doente para baixo do tapete' e em que parece tudo ser apenas "mais um pico de afluência'".

E apresentam números: "uma média de utentes muitas vezes superior a 60 podendo inclusive ultrapassar os 80 doentes numa sala com capacidade para 24", situações em que "o rácio de enfermeiros nunca é ajustado".

"Estes doentes estão submetidos a autenticas torturas dias e dias. (...) Muitos morrem sozinhos. Sós, rodeados de tanta gente", denunciam os enfermeiros.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.