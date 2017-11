A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, discursa durante a sessão plenária com o primeiro-ministro sobre a prevenção e combate a incêndios no parlamento, Lisboa, 18 de outubro de 2017. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Os socialistas tinham votado a favor da proposta sexta-feira mas esta tarde chumbaram-na, em aliança com o CDS

O plenário da Assembleia da República chumbou esta tarde, pela conjugação dos votos contra do PS e do CDS, a proposta do Bloco de Esquerda que criava nova contribuição a pagar pelas empresas do setor das energias renováveis.

Os votos favoráveis dos proponentes, a que se somaram os do PCP, PEV, PAN e do deputado socialista Ascenso Simões não foram suficientes para salvar a proposta, que, na sexta-feira, tinha sido aprovada em comissão, por via de um sentido de voto dos socialistas que fora precisamente o oposto do desta tarde, ou seja, a favor. O PSD absteve-se.

Antes da votação, esta questão já havia suscitado trocas de palavras entre deputados do PS (Luís Testa) e do BE (Jorge Costa). A proposta subiu a plenário por iniciativa do PS - e com isso os socialistas começaram a sinalizar que iriam inverter o seu sentido de voto. Testa explicou o sentido de voto do PS contra a proposta dizendo que chegou "a hora de investir nas renováveis". Contudo não explicou a inversão do voto do seu partido de sexta-feira (a favor) para hoje (contra).

Faltam nervos ao Governo para enfrentar as empresas produtoras de energia e faltaram nervos de aço ao senhor deputado para responder porque mudaram a vossa posição

"Faltam nervos ao Governo para enfrentar as empresas produtoras de energia e faltaram nervos de aço ao senhor deputado para responder porque mudaram a vossa posição", contra-atacou Jorge Costa, do BE. "Não mudou nada desde sexta-feira. É com pena que assistimos a esta cambalhota do PS", disse ainda.