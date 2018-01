Pub

Um caixão com uma ossada de centenas de anos foi descoberto hoje na igreja de S. José dos Carpinteiros, na baixa lisboeta

De acordo com as informações do oficial de dia do comando da PSP na capital, os funcionários de uma empresa de construção civil que estão a intervir na igreja "estavam a proceder a obras quando uma parede, em madeira, quebrou e se descobriu o caixão".

As características do caixão permitiram supor que as ossadas "têm centenas de anos", como referiu o comissário Figueiredo.

O caixão, descoberto de manhã, foi removido pela PSP a meio da tarde, depois da devida autorização judicial.

O templo de S.José dos Carpinteiros, na rua de São José, foi elevado a igreja em 1567, tendo sido reedificado após o terramoto de 1755, obedecendo à arquitetura barroca e pombalina.