Pub

O candidato à liderança do PSD quis que os seus mandatários distritais fossem presidentes de câmara do partido.

Pedro Santana Lopes quis que os seus mandatários distritais fossem presidentes de câmara do PSD e só optou por outras personalidades onde o partido não é poder nas autarquias. Um dos mais recentes mandatários distritais, no caso de Aveiro, é precisamente o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa. Já no distrito de Leiria, o presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus, vai encabeçar a comissão de honra.

Ainda no que diz respeito aos mandatários distritais, em Lisboa a escolha recaiu sobre Carlos Carreiras, autarca de Cascais; em Santarém na presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais; em Castelo Branco, no presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Jorge; em Portalegre, na presidente da câmara de Arronches, Fermelinda Carvalho; em Leiria no presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio; em Viseu no presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira; em Braga no presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha; na Guarda no presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura; e nos Açores o presidente da Câmara do Nordeste, António Soares. Há ainda os mandatários distritais de Coimbra, o ex-presidente da Câmara de Arganil, Ricardo Alves; em Setúbal, Pedro do Ó; em Beja Mário Simões; em Évora Sónia Ramos; em Viana do Castelo Rui Tacha e na Madeira Miguel Sousa.

Santana Lopes conseguiu ainda apoio de algumas figuras próximas de Nuno Morais Sarmento, como seja a de David Lopes, que foi chefe de gabinete de Sarmento, a de Rita Marques Guedes, que foi adjunta de José Luís Arnaut e de Vítor Reis.