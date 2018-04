Pub

O debate quinzenal desta quinta-feira realiza-se num dia em que o Governo de António Costa está sob fogo do mundo das Artes. Este debate parlamentar com o primeiro-ministro vai ser aberto pelo PEV, mas depois de vários partidos terem tomado posição sobre a temática durante a semana é expectável que confrontem o chefe de Governo com o tema. Costa anunciou hoje um reforço de 2,2 milhões de euros para o Orçamento da Cultura, não travando a contestação do setor.

Este é também o último debate quinzenal de Luís Montenegro, o antigo líder parlamentar do PSD, que deixa hoje o Parlamento ao fim de 16 anos como deputado.

