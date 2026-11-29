Entre 2011 e 2021, um estudo do projeto PMCardImpact estimou que, em Portugal, 16.276 mortes por doença isquémica do coração e 28.537 por acidente vascular cerebral foram atribuíveis à exposição a partículas finas (PM2.5). A estimativa refere-se à exposição a partículas finas no ar ambiente, que têm várias fontes, entre elas o tráfego. Carla Martins, investigadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa, apresentou estes dados para demonstrar o que está em jogo quando uma cidade decide reduzir a poluição.

Em Londres, a zona de emissões ultrabaixas (ULEZ) foi alargada a toda a Grande Londres em 2023, com reforço dos transportes públicos e incentivos ao abate de veículos. Um estudo citado pela professora apontou para reduções de 21% no dióxido de azoto e de 15% nas partículas PM10 no centro de Londres associadas à zona de emissões ultrabaixas. Em Barcelona, a zona de baixas emissões também reduziu as concentrações de dióxido de azoto, embora a descida tenha sido insuficiente para atingir os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

Para Paris, a investigadora apresentou um cenário de aplicação faseada das restrições. As simulações apontam para até cerca de 810 mortes e 3.200 casos de asma evitados por ano. São projeções cujo alcance depende do desenho e da extensão da zona. A existência de transportes coletivos na periferia é outra variável a considerar, sobretudo para as famílias que dependem do automóvel.

Em Portugal, o BEST-COST permitiu estimar, por município, a exposição a dióxido de azoto, ozono e partículas finas. Os dados que Carla Martins apresentou são preliminares. O projeto termina em dezembro e a investigadora prevê que os resultados comecem a sair em publicações científicas ao longo de 2027. Em entrevista ao Portugal Mobi Summit, explicou que o trabalho inclui uma avaliação das desigualdades sociais. Essa dimensão importa tanto na exposição à poluição quanto na capacidade de responder às medidas. Quem vive numa zona mal servida de transportes tem menos margem para deixar o carro em casa quando são aplicadas restrições à circulação.