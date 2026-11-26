A descarbonização na área dos transportes tem vindo a ganhar força, com o secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Barroca, a anunciar, no Portugal Mobi Summit desta quinta-feira (26 de novembro), o apoio do Estado na compra de mais 700 autocarros para transportes públicos em territórios de baixa densidade e nas Regiões Autónomas. Entretanto, o Governo vai abrir para consulta pública o projeto para a introdução de combustíveis renováveis, já que carros e camiões a gasóleo irão manter-se no mercado durante mais alguns anos.

Os números são elucidativos, com os transportes públicos e particulares a consumirem 80% dos produtos petrolíferos que o país importa, sendo este tipo de transportes responsável por 35% do total de emissões de gases com efeito de estufa. Aliás, o gasóleo e a gasolina explicam um terço de dependência energética externa, adiantou Jean Barroca.

Independentemente do esforço de eletrificação a nível de mobilidade, a inversão do consumo destes destilados ainda não foi conseguida, pois o consumo de gasolina e gasóleo não está a descer.

Na Cop31, Portugal, através da ministra do Ambiente, apresentou o roteiro para o abandono dos combustíveis fósseis afim de contribuir para a neutralidade climática em 2045, e reduzir para metade a dependência externa de combustíveis entre 2026 e 2034. Refere o governante que, para atingir estes objetivos, existem os meios, tendo destacado o Fundo Para o Clima, com 650 milhões de euros disponíveis até 2032 para eletrificar carros, camiões e autocarros, muito embora falte ainda o aval de Bruxelas.

Entretanto, chegaram os primeiros apoios ao carro elétrico para quem tem alguma capacidade, estando para 2027 previsto chegar apoios a mais famílias, nomeadamente as mais vulneráveis e que precisam de carro porque não têm alternativas. Está previsto apoiar a compra de 550 carros elétricos, com apoios até 80% na compra, mesmo para veículos usados, e no máximo de 15 mil euros, lembrou o governante.

Haverá tamb+em apoios para 14 mil veículos para micro-empresários, caso de táxis ou carrinhas de entregas; e está previsto o apoio ao transporte público com o investimento em 700 novos autocarros elétricos, que se juntam aos mil que já existem, sendo as novas aquisições para zonas de baixa densidade e Regiões Autónomas.

Estas medidas vão receber o apoio da Comissão Europeia e inserem-se no Plano Social para o Clima. Há ainda os projetos de modernização com 150 milhões de euros aplicados na construção de uma rede de carregamento de camiões elétricos, e 50 milhões de euros para a compra de carros elétricos por particulares.

O governante sublinhou ainda que, até outubro, cerca de 30% dos caros matriculados foram veículos totalmente elétricos, o que compara com a média de 23% da União Europeia.

Entretanto, o Estado investiu em navios elétricos para a travessia do rio Tejo e em composições ferroviárias eletrificadas, e tem previsto apoios aos combustíveis renováveis para carros e camiões a gasóleo que não irão sair do mercado nos próximos anos. Está no roteiro do Cop31 a descarbonização desse tipo de líquidos e, nesse sentido, o secretário de Estado anunciou para janeiro a abertura da consulta pública para esta iniciativa.