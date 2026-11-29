A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai começar a testar em janeiro de 2027 uma plataforma que reúne a tramitação das contraordenações rodoviárias, do auto à notificação. O investimento ronda os três milhões de euros e é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, avançou Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, em entrevista à margem do Portugal Mobi Summit, em Oeiras.

A ANSR usa hoje dois sistemas e, segundo Rui Rocha, a passagem da informação de um para o outro dificulta o cumprimento dos prazos. Além de reunir o processo numa única plataforma, o Governo prevê distribuir cerca de 1.500 telemóveis às forças de segurança para que possam registar os autos no local e enviá-los diretamente para o novo sistema. A expectativa é acelerar a tramitação e reduzir a margem de atrasos na notificação final.

Transportes para alargar a escolha de onde viver

Na abertura da cimeira, Miguel Pinto Luz ligou a oferta de transportes à habitação. O ministro das Infraestruturas e Habitação defendeu que encurtar os tempos de viagem alarga a oferta de casas a uma distância viável do emprego e dos serviços.

O ministro destacou o túnel Algés-Trafaria, em anteprojeto, que vai avançar para avaliação de impacto ambiental, numa ligação que vai permitir articular as redes de metro das duas margens do Tejo. Pinto Luz referiu ainda intervenções em Almada, Seixal e Barreiro, que pretende apresentar nas próximas semanas. A integração também passa pelos títulos de transporte. O ministro reafirmou a intenção de criar um passe intermodal nacional, em preparação com a MOBI.E.

Apoios à compra de elétricos incluem usados

Além de ter uma ligação disponível, é preciso poder pagar a deslocação. Jean Barroca, secretário de Estado Adjunto e da Energia, lembrou que o consumo combinado de gasolina e gasóleo ainda subiu ligeiramente em 2025. Para reduzir a dependência destes combustíveis, o Governo propõe mobilizar mais de 650 milhões de euros até 2032, somando o Plano Social para o Clima e o Fundo de Modernização. Parte do financiamento aguarda aprovação europeia.

A proposta para o Plano Social para o Clima prevê apoiar, a partir de 2027, a compra de cerca de 5.500 automóveis elétricos, novos ou usados, por famílias vulneráveis. O apoio poderá rondar 80% do preço, até 15 mil euros, com um reforço se houver entrega de um veículo antigo para abate. As condições finais dependem da aprovação da Comissão Europeia e dos avisos da Agência para o Clima.

O plano deverá abranger cerca de nove mil microempresas e 14 mil veículos de trabalho, além de prever cerca de 700 autocarros elétricos adicionais para territórios de baixa densidade e regiões autónomas. Em entrevista, Jean Barroca explicou que a aposta nos transportes públicos é tão necessária quanto apoiar a troca de veículo de quem depende dele.

Para os segmentos mais difíceis de eletrificar, o Governo prepara uma estratégia de descarbonização dos combustíveis líquidos rodoviários. O secretário de Estado anunciou a abertura da consulta pública em janeiro e prevê concluir a estratégia até ao fim do primeiro trimestre de 2027. Na entrevista, apontou os biocombustíveis avançados, o biometano, o hidrogénio e os combustíveis sintéticos como opções em análise.