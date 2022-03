Oficial. Lista de ministros: Pedro Adão e Silva é novidade na Cultura

A novidade na lista de ministros apresentada para o XXIII Governo Constitucional, em relação aos nomes que foram sendo avançados ao longo da tarde desta quarta-feira (23), é o de Pedro Adão e Silva.

O responsável pelas comemorações dos 50 anos do 25 de abril, que se iniciaram esta tarde, passa a ser o novo ministro da Cultura, e não André Moz Caldas, como chegou a ser adiantado.

Pedro Adão e Silva

De resto, confirmam-se as entradas que já tinham sido divulgadas durante a tarde e que levaram o Presidente da República a dispensar a audiência prevista com António Costa para ficar a conhecer oficialmente a composição do novo Governo.

Assim, num Executivo paritário, com nove mulheres e nove homens a liderar os 18 gabinetes (17 ministérios mais o próprio primeiro-ministro), registam-se dez caras novas face à anterior legislatura: Helena Carreiras (Defesa), José Luís Carneiro (Administração Interna), Catarina Sarmento e Castro (Justiça), Fernando Medina (Finanças), Ana Catarina Mendes (ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares), António Costa e Silva (Economia e Mar), Pedro Adão e Silva (Cultura), Elvira Fortunato (Ciência, Tecnologia e Ensino superior), João Costa (Educação, onde já era secretário de Estado) e Duarte Cordeiro (Ambiente e Ação Climática).

O número de ministros encolhe dos atuais 19 para 17 e o número de secretários de Estado será reduzido de 50 para 38. A nova orgânica confirma que desta vez não haverá ministros de Estado (quatro, atualmente).

Segundo a nota da Presidência, a nomeação e posse do XXIII Governo Constitucional está prevista para a próxima semana, em data a confirmar depois da publicação do mapa oficial das eleições e da primeira reunião da Assembleia da República.

Conheça a lista completa:



Primeiro-Ministro

ANTÓNIO Luís Santos da COSTA

Ministra da Presidência

MARIANA Guimarães VIEIRA DA SILVA

Ministro dos Negócios Estrangeiros

JOÃO Titterington GOMES CRAVINHO

Ministra da Defesa Nacional

Maria HELENA Chaves CARREIRAS



A nova ministra da Defesa, Helena Carreiras, é especialista em sociologia militar e professora universitária, com obra publicada sobre as mulheres nas Forças Armadas, e foi a primeira mulher a dirigir o Instituto da Defesa Nacional (IDN).

Maria Helena Chaves Carreiras nasceu em Portalegre em 1965, é licenciada em Sociologia pelo ISCTE e doutorada em Ciências Sociais e Políticas no Instituto Universitário Europeu, em Florença, com uma tese sobre políticas de integração de género nas Forças Armadas dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Assumiu em 05 de julho de 2019 a direção do IDN, sendo a primeira mulher a chefiar aquele instituto, e vai cessar funções no Instituto da Defesa Nacional pouco depois de cumprir metade dos cinco anos de mandato.

Ministro da Administração Interna

JOSÉ LUÍS Pereira CARNEIRO

Ministra da Justiça

CATARINA Teresa Rola SARMENTO E CASTRO

Ministro das Finanças

FERNANDO MEDINA Maciel Almeida Correia

Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares

ANA CATARINA Veiga dos Santos Mendonça MENDES

Ministro da Economia e do Mar

ANTÓNIO José da COSTA SILVA

António Costa Silva, que em junho de 2020 dizia que integrar o Governo não fazia parte das suas "ambições", nem do seu "ADN", vai assumir o Ministério da Economia e do Mar, depois de uma carreira ligada ao setor do petróleo.

"Estar no Governo não faz parte das minhas ambições e não faz parte do meu ADN", afirmou em entrevista à Lusa o então presidente executivo (CEO) da Partex, cargo que, entretanto, deixou, depois da dissolução da empresa, e que desde maio de 2020 esteve à frente elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O gestor nasceu em 23 de novembro de 1952 em Catabola, no planalto central do Bié, de uma família já enraizada em Angola.

Começou a trabalhar na Sonangol, depois na Companhia Portuguesa de Serviços (CPS), foi diretor executivo na multinacional francesa Compagnie Generale de Geophysique (CGG), onde coordenou projetos de exploração de petróleo no Bahrein, México e na Rússia e, mais tarde, no Instituto Francês de Petróleo, em Paris, onde lidou com alguns dos maiores campos de gás do mundo (Argélia, Venezuela, Arábia Saudita, Irão).

Em 2003 assumiu a presidência da Comissão Executiva do grupo Partex, petrolífera da Gulbenkian, que em 2019 foi vendida à empresa pública tailandesa PTT Exploration and Production. No dia 01 de setembro de 2021, anunciou a cessação de funções, depois de a única acionista ter procedido à dissolução e liquidação da petrolífera.

Em 31 maio de 2020, o primeiro-ministro António Costa convidou António Costa Silva para coordenar a preparação do Programa de Recuperação Económica e a 16 de abril de 2021, nomeou-o para presidir à Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ministro da Cultura

PEDRO ADÃO E SILVA Cardoso Pereira

Pedro Adão e Silva, atualmente comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vai substituir Graça Fonseca à frente do Ministério da Cultura.

Nascido em Lisboa em 1974, Pedro Adão e Silva licenciou-se em sociologia, pelo ISCTE, em 1997, e tem doutoramento em ciências sociais e políticas pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença.

É professor auxiliar na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE-IUL, onde foi, também, diretor do programa de doutoramento em políticas públicas, até setembro de 2021.

É, também, comentador e colunista em vários órgãos de comunicação social.

Foi membro do Secretariado Nacional do PS entre 2002 e 2004, sob a liderança de Ferro Rodrigues, e abandonou logo depois a vida partidária.

Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

ELVIRA Maria Correia FORTUNATO

A nova ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, é engenheira, professora e multipremiada e multifacetada cientista, que inventou com o marido o "papel eletrónico" e emprestou a voz a um boneco animado que a personifica.

Natural de Almada, concelho onde vive, Elvira Maria Correia Fortunato, 57 anos, é doutorada em engenharia de materiais, na especialidade de microeletrónica e optoeletrónica, pela Universidade Nova de Lisboa, de que é vice-reitora desde 2017.

Nos últimos dez anos, a investigadora recebeu mais de 18 prémios e distinções internacionais pelo seu trabalho, incluindo a Medalha Blaise Pascal da Academia Europeia de Ciências, em 2016, e o Prémio Estreito de Magalhães do Governo do Chile, em 2020.

Fruto ainda do seu percurso profissional, foi distinguida com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2010, com o Prémio Pessoa, em 2020, e com a Medalha de Ouro da Ordem dos Engenheiros, em 2021.

Em 2008, Elvira Fortunado e colegas, incluindo o marido, Rodrigo Martins, demonstraram que era possível fazer o primeiro transístor de papel, iniciando um novo campo na área da eletrónica de papel.

O Conselho Europeu de Investigação atribuiu, nesse ano, à cientista uma bolsa no valor de 2,25 milhões de euros e, dez anos depois, em 2018, concedeu-lhe uma bolsa de 3,5 milhões de euros, o maior montante alguma vez dado a um investigador em Portugal.

A engenheira de materiais foi conselheira científica da Comissão Europeia durante o mandato do comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação Carlos Moedas, atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Ministro da Educação

JOÃO Miguel Marques da COSTA

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

ANA Manuel Jerónimo Lopes Correia MENDES GODINHO

Ana Mendes Godinho mantém-se como ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no novo Governo de António Costa, depois de mais de dois anos no cargo, marcado pela adoção de apoios no âmbito da pandemia de covid-19.

O ministério de Ana Mendes Godinho fica agora mais pequeno, com três secretarias de Estado -- Trabalho, Segurança Social e Inclusão e da Ação Social -- contra as anteriores quatro.

Ana Mendes Godinho assumiu a pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na anterior legislatura, em outubro de 2019, sucedendo então a Vieira da Silva, depois de ter sido secretária de Estado do Turismo, entre 2015 e 2019.

O seu mandato foi marcado pela resposta à pandemia covid-19, com a criação de vários apoios às empresas, trabalhadores e famílias, como o 'lay-off' simplificado ou o apoio à retoma.

Na Concertação Social, além dos apoios no âmbito da covid-19, Mendes Godinho discutiu com os parceiros a Agenda do Trabalho Digno, cujas alterações à lei laboral aí previstas acabaram por ficar pelo caminho com a dissolução da Assembleia da República, devendo agora ser retomada.

Outra das medidas em mãos será o aumento extraordinário das pensões que estava previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2022 que foi chumbada no parlamento, bem como as negociações sobre o aumento do salário mínimo nacional.

A ministra é licenciada em Direito, pela Universidade de Lisboa, e antes de chegar a secretária de Estado foi chefe de gabinete do secretário de Estado do Turismo dos governos de José Sócrates Bernardo Trindade.

Foi ainda diretora dos Serviços de Apoio à Atividade Inspetiva da Autoridade para as Condições do Trabalho, tendo, entre 2001 e 2005, sido inspetora do trabalho.

Ana Mendes Godinho passou ainda pelo Turismo de Portugal, onde foi vice-presidente

Ministra da Saúde

MARTA Alexandra Fartura Braga TEMIDO de Almeida Simões

Ministro do Ambiente e da Ação Climática

José DUARTE Piteira Rica Silvestre CORDEIRO

Ministro das Infraestruturas e da Habitação

PEDRO NUNO de Oliveira SANTOS

Pedro Nuno Santos vai manter-se como ministro das Infraestruturas e da Habitação no novo Governo, tendo a reestruturação da TAP, a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e a ferrovia como grandes 'obras' para a próxima legislatura.

Apontado como um potencial candidato à sucessão de António Costa na liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, conotado com a ala esquerda do PS, tem em mãos o dossiê da TAP, que trouxe de novo para o controlo do Estado e está a passar por um processo de reestruturação, negociado com a Comissão Europeia durante o seu anterior mandato.

Para a nova legislatura fica também uma decisão sobre a localização do novo aeroporto para a região de Lisboa, que o anterior Governo queria no Montijo, mas viu as suas pretensões frustradas pela falta de parecer positivo de todos os municípios envolvidos, levando a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a chumbar a localização prevista.

O governante tem ainda a seu cargo o Programa de Investimentos na Expansão e Modernização da Rede Ferroviária Nacional "Ferrovia 2020", com um investimento global na ordem de 700 milhões de euros.

Pedro Nuno Santos tem também por resolver o futuro da Groundforce, empresa de 'handling' (assistência em terra nos aeroportos), declarada insolvente em 2021, num processo em que se bateu pessoalmente, em representação da TAP, que é acionista minoritária e principal cliente.

Natural de São João da Madeira, distrito de Aveiro, Pedro Nuno Santos, 44 anos, é licenciado em Economia pelo ISEG, instituição da Universidade Técnica de Lisboa na qual foi presidente da Mesa da RGA (Reunião Geral de Alunos).

Iniciou a sua atividade política na JS aos 14 anos e, entre 2004 a 2008, foi secretário-geral desta organização de juventude, período em que esteve empenhado, primeiro, na legalização da Interrupção Voluntária da Gravidez e, depois, na consagração em lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Entrou no parlamento em 2005, tendo sido deputado na X e na XII legislaturas, após um breve intervalo para ajudar na gestão da Tecmacal, na capital do calçado, ao lado da irmã e do pai.

Ministra da Coesão Territorial

ANA Maria Pereira ABRUNHOSA Trigueiros de Aragão

O Ministério da Coesão Territorial continuará a ter à frente Ana Abrunhosa, que na legislatura que agora termina disse ter o papel de "uma costureira" que cose várias áreas de intervenção governativa em prol das pessoas e do território.

Foi numa das suas primeiras idas ao parlamento como ministra, em janeiro de 2020, que Ana Abrunhosa disse aos deputados que o papel do Ministério da Coesão Territorial, que havia sido criado meses antes, era como o de "uma costureira", cosendo as várias intervenções governativas em prol do território e das pessoas, numa missão que "não é partidária".

"Acreditem na minha vontade de mudar [o território]. Também sabem que só vou fazer aquilo que posso e não aquilo que quero", ressalvou.

Ao longo da legislatura, a ministra assumiu ser "profundamente difícil" descentralizar serviços em Portugal e "irrealista" fazê-lo de um momento para o outro.

Na legislatura que agora começa, Ana Abrunhosa ganhou duas tutelas novas no seu ministério, as autarquias e o ordenamento do território, que estavam na Modernização Administrativa e no Ambiente, respetivamente, passando a ter sob sua alçada duas Secretarias de Estado, a do Desenvolvimento Regional e a da Administração Local e Ordenamento do Território.

Antes de chegar a ministra, Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão, nascida em Angola, em 1970, tinha sido presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), entre maio de 2014 e outubro de 2019.

Ministra da Agricultura e da Alimentação

MARIA DO CÉU de Oliveira ANTUNES