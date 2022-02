Grande aumento da participação eleitoral nos círculos emigrantes

A contagem final ainda está a ser feita, em dois pavilhões da FIL no Parque das Nações, mas uma certeza já há: a participação eleitoral aumentou muito nos círculos da Emigração (Europa e Fora da Europa).

Nas eleições legislativas de 2019, cerca de 160 mil emigrantes portugueses no estrangeiro votaram. Já nas atuais legislativas, essa participação aumenta para cerca de 240 mil votantes.

Fontes ligadas ao processo de apuramento avançaram ao DN que esse aumento se prende com a simplificação do processo eleitoral (a esmagadora maioria dos participantes vota por correspondência).

Estão quatro deputados em causa: dois pelo círculo da Europa e dois pelo círculo Fora da Europa. Atualmente dois são do PSD (um por cada círculo) e outros dois pelo PS. Os sociais-democratas geralmente vencem o círculo Fora da Europa e os socialistas o da Europa.

Sendo já uma certeza que a participação vai aumentar, a verdade a também é que isso, estandos inscritos mais de 1,5 de eleitores, não ilude uma abstenção incomparavelmente maior do que a que se regista no território nacional.

Em 2019, a abstenção foi de 45,5 por cento no território nacional e de 90 por cento no total dos dois círculos emigrantes.

Nas legislativas do 30 de janeiro passado, a abstenção já confirmada no território nacional baixou, para 42 por cento. Votaram mais cerca de 300 mil eleitores do que nas legislativas de 2019.

A forma como os votos estão a ser contabilizados já foi alvo de um protesto por parte do PSD.