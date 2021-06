Envio de dados para embaixadas. Medina agravou os procedimentos em 2018

Uma auditoria interna da Câmara Municipal de Lisboa sobre o envio de dados de manifestantes para embaixadas revela que o Gabinete de Apoio à Presidência tinha conhecimento desse procedimento desde 2018 e que, desde essa altura, foi imposta uma mudança de procedimentos: não apenas se continuava a informar as embaixadas de manifestações realizadas nas imediações da CML, mas também se passaram a enviar elementos dos manifestantes para as representações visadas pelos protestos mesmo quando estes realizavam noutro local.

"O núcleo do Gabinete de Apoio ao Presidente passou a adotar a prática de remeter o aviso não só para outras entidades de acordo com a localização da realização da manifestação, mas também para as entidades visadas, designadamente as embaixadas", lê-se no documento de 47 páginas citado esta noite pela TSF, que avançou com a notícia.

Nesta auditoria preliminar, pedida agora pelo presidente da Câmara, Fernando Medina, na sequência do escândalo tornado público pelo Expresso e pelo Observador do envio de dados de manifestantes anti-Putin para a embaixada da Rússia, conclui-se ainda que para os casos das manifestações nunca não foi posto em prática o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrava em vigor nesta altura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"No âmbito dos levantamentos feitos por esta Equipa de Projeto e pelos vários pivôs identificados nos vários serviços, nomeadamente no âmbito do levantamento realizado pela Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Lisboa, o procedimento respeitante ao tratamento de avisos de manifestação não foi contemplado no Privacy Impact Acessment", pode ler-se no documento consultado pela TSF.

Isto apesar de ter sido criada na CML uma equipa de missão "especificamente para a acompanhar a implementação" do processo de adaptação às novas regras. Só que deixaram de fora as manifestações.