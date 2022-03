Eleição de deputados. Rio arrisca pior resultado do que em 2019

Rui Rio pode sair destas eleições legislativas com um resultado pior - em número de deputados eleitos - do que o obtido em 2019.

Está em causa no círculo europeu - cujos votos estão a ser contados - a eleição de dois deputados. Informações provisórias e não oficiais apontam para que o PS faça o pleno na eleição desses dois deputados.

João Pina, o homem do PS para as sondagens e previsões eleitorais, partilhou no seu Facebook a informação de que o PS ficaria com os dois deputados: Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira.

Confirmando-se, o PSD fica com 77 deputados. Ou seja, menos um do que em 2019. Já o PS ficará com 120 eleitos (mais 13 do que nas legislativas de 2019). Na contagem impugnada logo após as legislativas, o PS tinha obtido um mandato e o PSD outro. Agora o PS fica com os dois.

O resto do Parlamento fica como já estava antes de o TC obrigar à repetição do ato eleitoral no círculo da Europa. Chega com 12 deputados, IL com oito, CDU com seis, Bloco com cinco e PAN e Livre com um cada um.