De António Mendonça a Vitalino Canas, 23 socialistas declaram apoio a Marcelo. Conheça a lista

Marcelo no dia em que entregou as assinaturas para a candidatura à reeleição.

Um grupo de 23 socialistas declararam publicamente o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa como candidato a Presidente da República. O DN teve acesso à declaração dos signatários e revela a lista completa dos nomes.

"Os signatários, que desempenharam funções em diversos governos do Partido Socialista, consideram que dos candidatos em presença o Professor Marcelo Rebelo de Sousa é o que reúne melhores condições para, como Presidente da República, unir a sociedade portuguesa para melhor poder relançar um futuro de desenvolvimento económico e mais justiça social, ancorado na União Europeia e no cumprimento da Constituição da República", escrevem.

Consideram que "em poucas situações como esta terá sido tão necessário um esforço de convergência nacional para enfrentar as consequências da crise sanitária, económica, social e financeira que marcarão o nosso futuro coletivo nos próximos anos".

Além disso, acreditam que Marcelo "no exercício do seu primeiro mandato, dignificou a representação externa do Estado e exerceu de forma inteligente uma magistratura de influência na promoção de consensos e uma pedagogia de mobilização e confiança nos diversos sectores da sociedade portuguesa"

Por isso, os 23 signatários da lista que se segue apelam ao voto em Marcelo nas eleições de 24 de janeiro.

Agostinho Abade

Anselmo Rodrigues

António Mendonça

Eduardo Marçal Grilo

Eduardo Oliveira Fernandes

Francisco Seixas da Costa

Guilherme d"Oliveira Martins

José Arcos dos Reis

José Conde Rodrigues

José Lamego

Júlio Pedrosa

Luís Amado

Luís Braga da Cruz

Luís Parreirão

Miguel Fontes

Nuno Severiano Teixeira

Rodolfo Lavrador

Rogério Fernandes Ferreira

Rui Coimbra

Teresa Moura

Teresa Ribeiro

Vítor Ramalho

Vitalino Canas