Como se explica a vitória de Rui Rio? "Venceu a lógica do poder"

Rui Rio foi reeleito líder do PSD, pela segunda vez, com uma vantagem de cerca de 1700 votos sobre Paulo Rangel

Pouco mais de 1700 votos, num total de 36,3 mil. A menor diferença de sempre, desde que há eleições diretas no PSD (as primeiras foram em 2006, sendo Luís Marques Mendes o presidente eleito). E, sendo assim, evidentemente, a vitória menos folgada de Rui Rio, a sua terceira desde 2018 (a primeira foi contra Pedro Santana Lopes, por 3484 votos de diferença, e a segunda, em 2020, contra Luís Montenegro, por 2071).

Contrariando o favoritismo estabelecido nos media a favor de Paulo Rangel, Rui Rio foi no sábado reeleito presidente do PSD. Reconquistou com isso o élan para as eleições legislativas que tinha obtido com o resultado das autárquicas e que se tinha perdido, entretanto, com o processo eleitoral interno no PSD. O PSD profundo pareceu com esta eleição ter determinado que o presidente do partido é quem está melhor colocado para vencer António Costa nas eleições legislativas. Fez caminho a ideia de que Rio reuniria melhores condições do que Paulo Rangel para enfrentar o líder do PS.

Mapa dos resultados das eleições diretas do PSD © Rui Leitão/Infografia DN

Provavelmente, outro galo cantaria nestas diretas se não estivessem marcadas já para daqui a dois meses eleições legislativas. Fosse o caso de escolher um líder da oposição apenas - com as legislativas marcadas apenas para daqui a dois anos, como seriam se a legislatura não tivesse sido interrompida - e Paulo Rangel poderia ter tido outra sorte.

Esta tese foi ontem defendida por Marques Mendes, na SIC. Com a experiência de décadas de militância no PSD - e tendo sido, de resto, o primeiro líder do partido a ser eleito por este sistema eleitoral das diretas -, Mendes afirma que "venceu a lógica do poder". "O PSD é um partido pragmático e de poder. Tem um enorme instinto de poder. Vota naquele que em cada momento considera que lhe dá mais garantias de chegar ao poder." Ora, "os dados favoreciam claramente Rui Rio".

Dado 1: "Certas ou erradas, as sondagens diziam que Rio era o preferido dos portugueses como candidato a primeiro-ministro", isto é, era quem estava "melhor posicionado para vencer António Costa". E "as sondagens, nestes momentos, têm muita força" porque "os militantes tendem a seguir o sinal que vem dos portugueses".

Dado 2: a "eficácia política". "Rui Rio foi mais eficaz que Rangel" e "conseguiu colocar esta eleição no ponto que mais lhe convinha" porque se "tratava de escolher o melhor candidato a primeiro-ministro e não o melhor líder da oposição".E "teve uma mensagem clara", começando pela "questão da governabilidade: se ganhar, governa; se perder viabiliza quem governa".

Enfim, para Marques Mendes, "se não houvesse eleições legislativas à porta, provavelmente Rangel ganharia" porque "é mais visto como líder da oposição". "Só que o tempo era outro, as eleições antecipadas favoreceram Rui Rio".

"Era importante que houvesse tempo para aquilo que agora foi terminado, este período antes do pré-eleitoral. Está terminado. Portanto, avança-se serenamente para, mais tarde, o período eleitoral."

Dado 3: "O aparelho partidário". Rui Rio "bipolarizou o discurso com habilidade" dizendo que "Rangel representava o aparelho" e ele, Rio, "representava o país". Ou seja, "colou Rangel à lógica do aparelho" e isso "não é popular, nem nas bases do partido nem no país - ser do aparelho tem uma carga política negativa". Para Mendes, Rio consegue agora partir para as legislativas "com um estatuto muito reforçado" - "agora, mesmo que perca em Janeiro, ninguém vai exigir a sua saída". "Esta vitória não lhe dá só legitimidade, dá-lhe força, confiança e autoridade" e alimenta "a ideia de que ganha contra tudo e contra todos."

O Presidente da República (PR) - há semanas muito criticado por Rio por ter recebido Rangel quando o processo eleitoral no PSD já estava em curso - disse ontem ter falado com o vencedor para lhe dar os parabéns. Agora, o que interessa, na visão de Marcelo, é que o quadro partidário está estabilizado.

"Era importante que houvesse tempo para aquilo que agora foi terminado, este período antes do pré-eleitoral. Está terminado. Portanto, avança-se serenamente para, mais tarde, o período eleitoral." António Costa também disse ter felicitado Rio - mas aproveitou de imediato para salientar as suas dificuldades: "unir um partido dividido praticamente ao meio" e "afirmar uma solução credível" quando "os principais quadros do partido se opuseram aquilo que ele defende".

