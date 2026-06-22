Poucos foram os deputados que se levantaram ao mesmo tempo que a primeira fila da bancada.
Poucos foram os deputados que se levantaram ao mesmo tempo que a primeira fila da bancada.Tiago Petinga / Lusa
Política

Voto no Pacote Laboral foi surpresa para maioria da bancada do Chega

Chumbo da proposta do Governo não foi comunicado a grande parte dos deputados, evitando fugas de informação. Por isso muitos demoraram a reagir quando André Ventura se levantou para votar contra.
Leonardo Ralha
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