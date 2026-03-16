Tiago Oliveira no protesto da CGTP, em frente ao Ministério do Trabalho.
Paulo Spranger
Política

Vontade dos parceiros negociarem acordo laboral venceu dramatização da CGTP

“Cedências de todas as partes” foram o resultado do apelo do Presidente que devolveu esperança ao processo negocial. CGTP apostou tudo na dramatização, mas não conseguiu “rasgar” o anteprojeto.
Carla Aguiar
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Trabalho
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