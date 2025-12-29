Vitórias e indicadores levam Montenegro a esperar o fim dos miniciclos governativos

Antes de mais, um disclaimer acerca dos riscos de antever o que sucederá nos próximos meses: numa realidade paralela, na qual Influencer designa quem ganha a vida nas redes sociais, António Costa só deixará de ser primeiro-ministro no último trimestre do próximo ano. E mesmo assim, desde que não deseje recandidatar-se, tentando repetir a maioria absoluta que garantiu ao PS nas legislativas de 2022. Quanto a Luís Montenegro, na mesma realidade paralela, talvez continue à frente do PSD, sobretudo se tiver conseguido levar o partido a vitórias nas eleições europeias e autárquicas. Muito diferente é o 2026 que se avizinha para Montenegro, por duas vezes vencedor de eleições legislativas, ainda que a AD por si forjada permaneça distante da maioria absoluta, com sociais-democratas à frente dos governos regionais dos Açores e da Madeira, e agora na liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Além de ser o primeiro-ministro do país que a revista The Economist considerou a economia do ano em 2025, realçando o crescimento do produto interno bruto, a baixa inflação e o dinamismo do mercado de capitais. .Com previsões de indicadores positivos igualmente para o próximo ano, que arranca com o desemprego ao nível mais baixo da década, enquanto na Assembleia da República continua o que o líder parlamentar social-democrata Hugo Soares descreve como “dialogar com todos, todos, todos” – pois existe legislação passível de ser aprovada pelo\u0010Chega e a que mais depressa se adequa a entendimentos com o PS –, avolumam-se sinais de que a era dos microciclos pode ter acabado. Ou, pelo menos, sido suspensa.Daqui até ao final do próximo ano, com o Orçamento do Estado para 2027a constituir mais um teste complicado para quem não tem apoio parlamentar maioritário, a AD\u0010terá de gerir as geometrias variáveis do tripartidarismo. Mas antes da aprovação das contas públicas, que implicar nova redução de impostos, ainda será necessário fazer regressar a Lei da Nacionalidade à Assembleia da República, procurando sanar as inconstitucionalidades apontadas pelo Tribunal Constitucional. Na concretização do Programa de Governo, em áreas como Saúde, Educação e Habitação, naquilo que o primeiro-ministro descreveu como “mentalidade de Cristiano Ronaldo” na sua mensagem de Natal aos portugueses, nada será mais difícil de gerir – perante a convergência de críticas entre o presidente do Chega, André Ventura, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro – do que a centena de alterações no Código do Trabalho. Um exemplo de reformismo que conseguiu voltar a juntar a CGTP e a UGT numa greve geral, apesar de ainda não passar de um anteprojeto discutido com os parceiros sociais. O acréscimo de contestação nas ruas será uma constante de 2026, com os sindicatos a assumirem o protagonismo perdido pela esquerda parlamentar no hemiciclo mais inclinado para a direita desde o 25 de Abril.Mas também é muito possível que sucedam ocorrências na lógica de esperar o inesperado que se tem repetido nos últimos anos. Nomeadamente a eventualidade de um acordo de paz implicar o envio de militares portugueses para a Ucrânia, tal como foi admitido por Luís Montenegro na sua primeira visita a Kiev.Qualquer tipo de envolvimento de Portugal na resolução do conflito causado pela invasão russa será um teste à existência de consensos políticos alargados, apesar da posição adversa das forças mais à esquerda. E também à articulação entre o\u0010Governo e quem suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, tendo entre as responsabilidades ser comandante supremo das Forças Armadas.Olhos postos em BelémÉ\u0010precisamente com as eleições presidenciais que arranca o ano político de 2026. Pela primeira vez em quatro décadas, a existência de uma segunda volta entre os candidatos mais votados é praticamente certa. E poderá reforçar a tendência de concentração de poder em torno do PSD e seus aliados, caso Marques Mendes for eleito, cumprindo mais um dos objetivos da moção – além da reconquista do estatuto de maior força no poder local – com que Luís Montenegro recebeu mais um mandato aos militantes do seu partido.Ver o terceiro ex-líder social-democrata consecutivo no Palácio de Belém, depois de Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, será o cenário perfeito para Montenegro, mas à partida nenhum dos desfechos alternativos é dramático para a governação da AD, tirando o mais improvável vencedor de entre todos os candidatos com mais intenções de voto. Acusado de não ter vontade, perfil e reais hipóteses de ser Presidente da República, Ventura asseguraria a coabitação mais disruptiva para Montenegro, tendo em conta a sua ambição de orientar Portugal rumo ao presidencialismo.Entre os restantes favoritos das sondagens, mesmo o único candidato de esquerda, António José Seguro, apresenta-se como um construtor de pontes e homem de consensos. E, não obstante ter sido secretário-geral do PS, lançou a candidatura à revelia do partido, que demorou a oficializar um apoio longe de ser consensual. Já o antigo chefe do Estado-Maior da Armada e coordenador da taskforce da vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, assume-se centrista e reconhece que Montenegro tem “todas as condições para governar com tranquilidade” após o arquivamento da averiguação preventiva às suspeitas em torno da Spinumviva. Tal como o eurodeputado João Cotrim de Figueiredo, antigo líder da Iniciativa Liberal – cada vez mais desavinda com a AD no Parlamento, apesar de integrar coligações com o PSD e CDS em Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia –, tem demonstrado intenção de promulgar diplomas emblemáticos para o Governo.Quanto aos partidos da oposição, após um ano em que PS, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda mudaram líderes, com Pedro Nuno Santos, Rui Rocha e Mariana Mortágua a serem sucedidos por José Luís Carneiro, Mariana Leitão e José Manuel Pureza, na sequência dos resultados das legislativas e das autárquicas, há sinais de acalmia.Partindo do princípio que as sondagens não mentem quando apontam Ventura como perdedor antecipado de qualquer confronto se avançar para a segunda volta, o Chega manterá o fundador na presidência, tal como Luís Montenegro e Nuno Melo são intocáveis no PSD e no CDS, embora alguns militantes coloquem reservas, mais surdas do que sonoras, às respetivas lideranças. Também no PS, que mitigou a derrota nas autárquicas com as conquistas simbólicas de capitais de distrito, em Bragança, Coimbra, Évora, Faro e Viseu, a oposição interna deve fazer algo equivalente ao que Otelo Saraiva de Carvalho recomendou a Vasco Gonçalves no PREC: descansar, repousar, serenar, meditar e ler.Noutros partidos, com Inês de Sousa Real já reeleita no PAN, Rui\u0010Tavares e Isabel Mendes Lopes tranquilos no Livre, ainda que Jorge Pinto venha a ser o menos votado dos participantes nos debates televisivos, e Mariana Leitão sem ameaças na Iniciativa Liberal, José Manuel Pureza espera reerguer o Bloco de Esquerda, alicerçado num resultado positivo de Catarina Martins, enquanto Paulo\u0010Raimundo conta que a votação em António\u0010Filipe confirme o sinal decorrente da manutenção do PCP como terceiro partido em número de câmaras municipais. .Luís Montenegro usa "mentalidade de Cristiano Ronaldo" para vincar reformismo.Carneiro anuncia “abstenção exigente” do PS na votação do Orçamento de Estado e deixa críticas à proposta do Governo