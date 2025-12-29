Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A favor do primeiro-ministro estão os mais recentes resultados eleitorais, que poderão ou não ser confirmadospelas presidenciais.
A favor do primeiro-ministro estão os mais recentes resultados eleitorais, que poderão ou não ser confirmadospelas presidenciais. LEONARDO NEGRÃO
Política

Vitórias e indicadores levam Montenegro a esperar o fim dos miniciclos governativos

Governo espera que, entre o Chega e o PS,seja possível encontrar apoios para continuar a garantir estabilidade. OE para 2027 será um teste às hipótesesde conseguir cumprir a legislatura inteira.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Governo
Orçamento
Política
edição impressa
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt