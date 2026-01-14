Vieira dirige-se a todos os líderes e pede o voto: “Os dirigentes dos vossos partidos confiam em mim”

Na reta final da campanha presidencial, Manuel João Vieira decidiu não deixar ninguém de fora. Depois de João Cotrim Figueiredo ter apelado ao apoio do PSD em carta endereçada a Luís Montenegro, alertando para uma corrida renhida à segunda volta, à luz das últimas sondagens, o candidato conhecido pelo humor e pela provocação política resolveu dirigir-se a todos os líderes partidários, de uma só vez. Numa publicação divulgada esta quarta-feira, 14 de janeiro, nas redes sociais, Manuel João Vieira pediu aos dirigentes do arco parlamentar que recomendem o voto na sua candidatura. A mensagem chegou ao PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, com um argumento simples: ninguém quer ver o seu próprio candidato instalado em Belém. . Convicto de que a sua candidatura funciona como solução de compromisso - ou de salvação -, o músico e artista plástico garante que o apoio existe, mesmo que seja sussurrado. “Os dirigentes e eleitores dos vossos partidos confiam em mim, mas não dizem”, escreve, acrescentando que esse apoio se manifesta em pedidos de fotografias na rua. “Peço-vos que se juntem a eles”. Reconhecendo que mudar de posição política não é tarefa fácil e exige coragem, o candidato Vieira recorre a argumento “muitas vezes ouvido em discursos de líderes mundiais”: “o essencial é invisivel aos olhos”. Fiel ao tom que tem marcado a campanha, Manuel João Vieira encerra o apelo com a frase que já se tornou assinatura política: “Só desisto se for eleito”. .Manuel João Vieira: “Sou mais português que Portugal. Vou proibir as doenças e impor estacionamento gratuíto"