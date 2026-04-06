Marcelo Rebelo de Sousa deixou o Palácio de Belém a 9 de março, dia da posse do sucessor, António José Seguro.
Marcelo Rebelo de Sousa deixou o Palácio de Belém a 9 de março, dia da posse do sucessor, António José Seguro.Paulo Spranger
Política

Vida de Marcelo depois de Belém tem livros e escolas, enquanto a política fica à porta fechada

Antigo Chefe de Estado tem agenda “bastante preenchida”, mas continuam a surgir solicitações dentro e fora de Portugal. Focado nos jovens e na cultura, reserva comentários para o Conselho de Estado.
Leonardo Ralha
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